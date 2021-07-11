Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси аккредитован первый орган по сертификации услуг профессиональной уборки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Право на проведение данных работ получил Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС).

Добровольная сертификация проводится на соответствие СТБ 2580-2020 "Услуги профессиональной уборки. Общие технические условия", который введен в действие с 1 апреля 2021 года.

"Стандарт устанавливает требования к предоставлению услуг профессиональной уборки, их безопасности для жизни и здоровья потребителей, сохранности имущества и окружающей среды. Он распространяется на услуги, оказываемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями", - рассказали в пресс-службе.

В СТБ 2580-2020 определены сферы деятельности, где могут оказываться услуги профессиональной уборки, установлены четкие требования к различным видам уборки, уходу за поверхностями, а также к качеству услуг и методы его контроля. Особое внимание уделено требованиям к персоналу, его обучению, квалификации и профессиональной подготовке.

Услуги профессиональной уборки объектов недвижимости классифицированы на следующие типы: послестроительная, генеральная, первичная, разовая, интенсивная и ежедневная уборки. В зависимости от применяемого инвентаря она может быть ручной либо механизированной, от вида загрязнений - сухой, влажной или мокрой.

В стандарте также определяется, каким образом оценивается качество предоставленных услуг.

При проведении сертификации организации присваивается соответствующая категория: высшая, первая, вторая или третья.

"Наличие сертификата соответствия предоставит клининговой компании преимущества в конкурентной стратегии, лучшие возможности при участии в конкурсах и тендерах, мотивирует на совершенствование качества услуг", - подчеркнули в пресс-службе.

Эксперты-аудиторы БелГИСС 14 июля планируют провести вебинар, на котором заинтересованным организациям расскажут об основных требованиях СТБ 2580-2020 и процедуре сертификации услуг профессиональной уборки.-0-