Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация предприятий легкой промышленности и витебский "Мясомолпром" заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом БЕЛТА сообщает со ссылкой на Telegram-канал концерна "Беллегпром".

Документ подписан в рамках мероприятий по выполнению поручений главы государства, данных при посещении Минского производственного кожевенного объединения.

Стороны договорились наладить эффективное взаимодействие по поставкам и переработке кожевенного сырья.

"Уверены, что соглашение сделает максимально эффективным сотрудничество поставщиков кожевенного сырья и переработчиков. Ведь не секрет, что сегодня зачастую у производителей кожтоваров возникают вопросы по качеству шкур. Рассчитываем, что наладим конструктивный диалог с тем, чтобы поручения Президента выполнялись качественно и в срок", - отметила директор ассоциации Наталия Мурашко.-0-