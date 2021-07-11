Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В июне подорожали свекла и капуста, подешевели огурцы и помидоры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Капуста подорожала на 50,01%, свекла - 67,09%, картофель - 45,51%, морковь - 29,46%, лук репчатый - 16,96%, виноград - 7,01%, груши - 3,53%, цитрусовые - 2,16%. Огурцы стали дешевле на 44,03%, помидоры - 19,6%, бананы - 14,68%, перец - 13,95%, чеснок - 8,98%, яблоки - 8,61%.

В целом овощи стали дороже на 0,88%, фрукты подешевели на 5,02%. Мясо и мясопродукты стали дороже на 0,4%, рыба и рыбопродукты - на 0,68%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 1,79%, молоко и молочные продукты - на 0,11%.

Обеды в столовой стали дороже на 4,8%. В ресторане и кафе они поднялись в цене на 2,03%, фастфуде - на 1,52%.

Табачные изделия подешевели на 0,06%. Алкогольные напитки подорожали на 0,08%.

Непродовольственные товары в июне стали дороже на 0,68%. Одежда подорожала на 0,26%, обувь - 0,25%, мебель - 0,05%, ковровые изделия - 5,8%, текстильные изделия - 0,35%, стройматериалы - 1,33%, медикаменты - 0,21%.

Стоимость услуг повысилась на 0,9%. В июне подорожали ремонт стиральных машин (2,08%), ремонт ювелирных изделий (2,12%), малярные работы (1,12%), услуги пассажирского транспорта (4,19%), туристические (3,74%) и санаторно-оздоровительные (4,8%) услуги. Стали дешевле услуги общежитий (0,15%), физической культуры и спорта (0,55%), страхования (0,88%).

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в июне составила 0,7%.-0-