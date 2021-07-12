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«Однушки» от $56 тысяч. В ЖК «Петровские верфи» выставили на продажу квартиры в третьем, еще строящемся, доме
12.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минске на месте снесенного частного сектора в районе улицы Семашко продолжается строительство ЖК «Петровские верфи». Этот квартал, заказчиком которого выступает город Минск в лице «УКС Запад», спроектировали архитекторы из Санкт-Петербурга. Сегодня тут уже стоят первые два дома и паркинг. Первоначально квартиры в ЖК предлагали только нуждающимся, но теперь приобрести квартиру тут могут все желающие. В апреле строители приступили к третьему дому проекта. Квартиры в доме под названием «Корабль» на днях также предложили «неочередникам». Соответствующая декларация была опубликована в газете «Звязда».
В квартирах будут высокие потолки – 3 метра. Внутренние стены и перегородки выполнят из блоков ячеистого бетона и керамического кирпича, часть перегородок санузлов − из сборных железобетонных вентблоков. Внутренняя отделка квартир в доме-корабле не предусмотрена, за исключением штукатурки стен и стяжки на полу. Также в квартирах будет выполнена разводка электрики, установка унитаза, нагревательных приборов (стальные панельные радиаторы) и счетчиков учета горячего и холодного водоснабжения.
Дом оборудуют лифтами фирмы OTIS грузоподъемностью 1000 кг (в каждой секции). Проектом также предусмотрена установка видеонаблюдения.
В данный момент для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагается 86 квартир с машино-местом в паркинге:
- 17 однокомнатных квартир общей площадью от 49,7 до 50,01 «квадрата»;
- 64 двухкомнатные квартиры общей площадью от 49,11 до 69,4 «квадрата»;
- 5 трехкомнатных квартир общей площадью 88,85 «квадрата».
Стоимость метра в квартирах начинается от 2600 рублей при 100% оплате. Отдельно нужно оплатить обязательно место в паркинге (он уже возведен) – 24 тысячи 613 рублей
Квартиру можно оплатить полностью, или воспользоваться рассрочкой. Стоимость объекта будет зависеть от выбранных условий оплаты.
К примеру, при оплате сразу, однокомнатная квартира в 49 квадратных метров обойдется дольщику в 141 тысячу рублей (или в 56 тысяч долларов). Такая же «однушка», но при оплате в рассрочку, будет стоить 146 тысяч рублей (или 58,6 тысячи долларов).
Завершить строительство дома «Корабль» планируют во втором квартале 2022 года.
Стоит отметить, что для переселения граждан из жилых домов, подлежащих сносу в связи с предоставлением земельных участков под жилищное строительство, в коммунальную собственность Минска безвозмездно передается 4,3% от общей площади квартир.
Документы для заключения договоров создания объектов долевого строительства будут приниматься в порядке живой очереди с 19 июля в офисе «УКС-Запад».
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«Однушки» от $56 тысяч. В ЖК «Петровские верфи» выставили на продажу квартиры в третьем, еще строящемся, доме
В Минске на месте снесенного частного сектора в районе улицы Семашко продолжается строительство ЖК «Петровские верфи». Этот квартал, заказчиком которого...
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