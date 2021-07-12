«Однушки» от $56 тысяч. В ЖК «Петровские верфи» выставили на продажу квартиры в третьем, еще строящемся, доме

Квартиру можно оплатить полностью, или воспользоваться рассрочкой. Стоимость объекта будет зависеть от выбранных условий оплаты.

К примеру, при оплате сразу, однокомнатная квартира в 49 квадратных метров обойдется дольщику в 141 тысячу рублей (или в 56 тысяч долларов). Такая же «однушка», но при оплате в рассрочку, будет стоить 146 тысяч рублей (или 58,6 тысячи долларов).

Завершить строительство дома «Корабль» планируют во втором квартале 2022 года.

Стоит отметить, что для переселения граждан из жилых домов, подлежащих сносу в связи с предоставлением земельных участков под жилищное строительство, в коммунальную собственность Минска безвозмездно передается 4,3% от общей площади квартир.

Документы для заключения договоров создания объектов долевого строительства будут приниматься в порядке живой очереди с 19 июля в офисе «УКС-Запад».