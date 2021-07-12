Беларусь и Иран готовятся провести в Минске заседание комиссии по экономическому сотрудничеству

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Иран готовят заседание комиссии по экономическому сотрудничеству. Ее проведение обсуждалось на встречах посла Беларуси в Иране Юрия Лазарчика, который завершает свою дипмиссию в этой стране, с руководством МИД и Министерства промышленности, шахт и торговли Ирана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

С министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом белорусский дипломат обсудил актуальные направления сотрудничества. Посол отметил важность активизации совместных скоординированных шагов по наращиванию торговли между двумя странами, а также углубления двусторонних контактов в образовании, включая медицинское.

Развитие торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между странами было рассмотрено на переговорах с министром промышленности, шахт и торговли Ирана, сопредседателем иранской части совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Алирезой Размхоссейни. "Собеседники обсудили широкий спектр вопросов и отметили конструктивный и взаимоуважительный характер двусторонних отношений", - рассказали в МИД.

Особое внимание они уделили подготовке к проведению в Минске 15-го заседания смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.-0-