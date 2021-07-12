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ЕАБР оценил риски ускорения инфляции в Беларуси из-за санкций
12.07.2021 12:11 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Евразийский банк развития
ЕАБР отмечает, что на размер инфляции в нашей стране продолжают влиять внешние факторы, основными из которых являются:
По прогнозам группы главного экономиста ЕАБР и ЕФСР Евгения Винокурова, в базовом сценарии инфляция сохранится выше 9% на протяжении большей части текущего года, а в декабре возможно произойдет ее замедление до 8,7%.
Также эксперты банка рассматривают существенные риски дальнейшего роста инфляции, в том числе из-за неопределенности последствий санкций США, ЕС и Великобритании.
Напомним, в мае в годовом выражении цены на продукты
При этом официальные власти
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Евразийский банк развития прокомментировал ускоренный рост инфляции в июне в Беларуси, которая в первом месяце лета составила 9,9% к году.
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