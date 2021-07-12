ЕАБР оценил риски ускорения инфляции в Беларуси из-за санкций

Евразийский банк развития прокомментировал ускоренный рост инфляции в июне в Беларуси, которая в первом месяце лета составила 9,9% к году.

ЕАБР отмечает, что на размер инфляции в нашей стране продолжают влиять внешние факторы, основными из которых являются:

повышение стоимости сырьевых товаров в мире,

затруднения в цепочках поставок,

увеличение инфляции в России.

По прогнозам группы главного экономиста ЕАБР и ЕФСР Евгения Винокурова, в базовом сценарии инфляция сохранится выше 9% на протяжении большей части текущего года, а в декабре возможно произойдет ее замедление до 8,7%.

Также эксперты банка рассматривают существенные риски дальнейшего роста инфляции, в том числе из-за неопределенности последствий санкций США, ЕС и Великобритании.

Напомним, в мае в годовом выражении цены на продукты повысились на 8,9%, на непродовольственные товары – на 10,6%, а на услуги – на 8,7%, инфляция в стране выросла до 9,4%. В июне ЕАБР прогнозировал сохранение инфляции на уровне выше 9% в ближайшие месяцы.