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ЕАБР оценил риски ускорения инфляции в Беларуси из-за санкций

12.07.2021 12:11 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Евразийский банк развития прокомментировал ускоренный рост инфляции в июне в Беларуси, которая в первом месяце лета составила 9,9% к году.

ЕАБР отмечает, что на размер инфляции в нашей стране продолжают влиять внешние факторы, основными из которых являются:

  • повышение стоимости сырьевых товаров в мире,
  • затруднения в цепочках поставок,
  • увеличение инфляции в России.

По прогнозам группы главного экономиста ЕАБР и ЕФСР Евгения Винокурова, в базовом сценарии инфляция сохранится выше 9% на протяжении большей части текущего года, а в декабре возможно произойдет ее замедление до 8,7%.

Также эксперты банка рассматривают существенные риски дальнейшего роста инфляции, в том числе из-за неопределенности последствий санкций США, ЕС и Великобритании.

Напомним, в мае в годовом выражении цены на продукты повысились на 8,9%, на непродовольственные товары – на 10,6%, а на услуги – на 8,7%, инфляция в стране выросла до 9,4%. В июне ЕАБР прогнозировал сохранение инфляции на уровне выше 9% в ближайшие месяцы.

При этом официальные власти надеются на удержание инфляции в 2021 году в рамках пяти процентов. А вот население, судя по данным опроса Национального банка Беларуси, ожидает еще большего роста цен и не верит, что инфляция замедлится.

 
 
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Евразийский банк развития прокомментировал ускоренный рост инфляции в июне в Беларуси, которая в первом месяце лета составила 9,9% к году.
 
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