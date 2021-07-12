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Мировые цены на еду снизились впервые за год
12.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМировые цены на еду снизились впервые за год.
В июне наблюдаем индекс минус 2,5 % по сравнению с маем. При этом он все еще почти на 34 % выше, чем в 2020. Данные приводит ФАО
В организации заявили, что снижение обусловило падение цен на растительное масло, зерно и в меньшей степени на молочные продукты. Это позволило компенсировать повышение цен на мясо и сахар.
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Мировые цены на еду снизились впервые за год. В июне наблюдаем индекс минус 2,5 % по сравнению с маем. При этом он все еще почти на 34 % выше, чем в 2020. Данные приводит...
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