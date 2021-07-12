ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь - Корея: Совет делового сотрудничества создан между странами

12.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Совет делового сотрудничества создают Беларусь и Республика Корея. Это новая площадка для обсуждения вопросов бизнеса и укрепления экономического, инвестиционного и научно-технического взаимодействия двух стран. В состав делового совета войдут руководители компаний, которые имеют успешный опыт совместной работы, а также предприятия, заинтересованные в реализации перспективных проектов.

Сегодня Корея - один из наших ключевых торгово-экономических партнеров в Азиатском регионе
Страна традиционно занимает важное место в белорусском товарообороте. 

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет делового сотрудничества создают Беларусь и Республика Корея. Это новая площадка для обсуждения вопросов бизнеса и укрепления экономического,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
ЕАЭС - Сербия: соглашение о свободной торговле вступило в силу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by