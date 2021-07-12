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Беларусь - Корея: Совет делового сотрудничества создан между странами
12.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСовет делового сотрудничества создают Беларусь и Республика Корея. Это новая площадка для обсуждения вопросов бизнеса и укрепления экономического, инвестиционного и научно-технического взаимодействия двух стран. В состав делового совета войдут руководители компаний, которые имеют успешный опыт совместной работы, а также предприятия, заинтересованные в реализации перспективных проектов.
Сегодня Корея - один из наших ключевых торгово-экономических партнеров в Азиатском регионе
Страна традиционно занимает важное место в белорусском товарообороте.
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Совет делового сотрудничества создают Беларусь и Республика Корея. Это новая площадка для обсуждения вопросов бизнеса и укрепления экономического,...
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