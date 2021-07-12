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ЕАЭС - Сербия: соглашение о свободной торговле вступило в силу
12.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сербией вступило в силу с выходных. Теперь впервые беспошлинный доступ на рынок Сербии будет открыт для экспортных поставок из Армении и Кыргызстана. Также будут созданы новые возможности доступа на сербский рынок для товаров из Беларуси, Казахстана и России. Расширяется также перечень сельскохозяйственных товаров, которым будет предоставлен беспошлинный режим доступа.
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Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сербией вступило в силу с выходных. Теперь впервые беспошлинный доступ на рынок Сербии будет открыт для экспортных...
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