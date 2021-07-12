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Российская платежная система "Мир" запускает денежные переводы на карты "БЕЛКАРТ"

12.07.2021 12:55 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") запускает трансграничные переводы на карты еще одной национальной платежной системы СНГ. Теперь перевод средств с карт "Мир" можно сделать на карты белорусской платежной системы "БЕЛКАРТ", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт российской ПС.

Первыми среди российских банков такую услугу своим клиентам готовы предоставить Альфа-Банк, банк "Русский Стандарт", Сбербанк и Тинькофф, которые успешно реализовали на своей стороне все необходимые технологические процессы. К приему переводов с "Мира" уже готовы карты двух крупнейших белорусских банков-эмитентов - Белагропромбанка и Беларусбанка.

"Беларусь входит в тройку стран, где россияне чаще всего расплачиваются "Миром". Благодаря межсистемной интеграции с "БЕЛКАРТ" мы можем предложить держателям карт уже не только возможность расплачиваться за покупки и услуги и снимать наличные, но и выполнять трансграничные переводы по номеру карты. Для перевода не нужны длинные реквизиты счета и другие дополнительные данные, а провести операцию можно в дистанционных каналах обслуживания банков без посещения офиса и ожидания в очереди, что особенно актуально сегодня. Средства на карту получателя поступают в течение нескольких минут после перевода. Кроме того, ПС "Мир" и банками-участниками установлены низкие тарифы, что позволит клиентам экономить на переводах до 3%", - отметил коммерческий директор НСПК (оператор платежной системы "Мир") Дмитрий Бувин.

Список участников платежных систем "Мир" и "БЕЛКАРТ", предоставляющих возможность переводов по номеру карты, будет расширяться по мере развития проекта.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Первыми среди российских банков такую услугу своим клиентам готовы предоставить Альфа-Банк, банк "Русский Стандарт", Сбербанк и Тинькофф, которые успешно...
 
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