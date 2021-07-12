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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 июля 2021 года
12.07.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю уменьшилась на 0.2% и на данный момент равна 1298 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 64 $/м2 в пользу «первички».
Динамика объёма предложения сменила направление: за неделю количество выставленных на продажу объектов подросло на 1.9%. Рынок пополнился в основном за счет 3- и 2-комнатных квартир, которых за последние семь дней стало больше на 3% и 2% соответственно.
Среди районов города в большей мере предложение увеличилось в Центральном и Октябрьском. В Первомайском, Заводском и Ленинском — практически не изменилось.
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 616 $/м2 (-0.1%), Солигорск — 779 $/м2 (-0.6%), Молодечно — 736 $/м2 (+0.7%), Жодино — 707 $/м2 (-0.7%), Слуцк — 574 $/м2 (-0.9%).
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За неделю, с 5 по 12 июля 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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