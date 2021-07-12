Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 июля 2021 года

Динамика объёма предложения сменила направление: за неделю количество выставленных на продажу объектов подросло на 1.9%. Рынок пополнился в основном за счет 3- и 2-комнатных квартир, которых за последние семь дней стало больше на 3% и 2% соответственно.

Среди районов города в большей мере предложение увеличилось в Центральном и Октябрьском. В Первомайском, Заводском и Ленинском — практически не изменилось.