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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 июля 2021 года

12.07.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.4% и составил 1234 $/м2. Текущее значение индекса является самым низким за последние 11 недель.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю уменьшилась на 0.2% и на данный момент равна 1298 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 64 $/м2 в пользу «первички».

Средняя цена квадратного метра квартир в Минске без учета влияния новостроек за последние семь дней выросла на 0.3% и составила 1327 $.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 июля 2021 года

Небольшое снижение цен наблюдается на вторичном рынке квартир белорусской столицы на протяжении 3 недель.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 июля 2021 года

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Динамика объёма предложения сменила направление: за неделю количество выставленных на продажу объектов подросло на 1.9%. Рынок пополнился в основном за счет 3- и 2-комнатных квартир, которых за последние семь дней стало больше на 3% и 2% соответственно. 

Среди районов города в большей мере предложение увеличилось в Центральном и Октябрьском. В Первомайском, Заводском и Ленинском — практически не изменилось. 

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 июля 2021 года

Средние цены квадратного метра в зависимости от числа комнат изменились за неделю в пределах +/-0.5%. Исключением стали «однушки», где за последнюю неделю было зафиксировано снижение на 1.4%.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 июля 2021 года

В районах города преобладало снижение цен на квартиры. На общем фоне выделялся Советский район, где за последнюю неделю квадратный метр подорожал в среднем на 0.8%.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 июля 2021 года

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 5-12 июля 2021 года

Брест — 792 $/м2 (-1.1%), Витебск — 599 $/м2 (-0.2%), Гомель — 607 $/м2 (-0.3%), Гродно — 710 $/м2 (+0.1%), Могилев — 643 $/м2 (без изменений).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 616 $/м2 (-0.1%), Солигорск — 779 $/м2 (-0.6%), Молодечно — 736 $/м2 (+0.7%), Жодино — 707 $/м2 (-0.7%), Слуцк — 574 $/м2 (-0.9%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 5 по 12 июля 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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