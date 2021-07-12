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Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети - Минэнерго
12.07.2021 15:35 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора сегодня в 12.57, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.
"В соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки. Радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась", - рассказали в пресс-службе.
Причины отключения электрогенератора устанавливаются. После их устранения энергоблок будет включен в работу.-0-
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"В соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки. Радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась", -...
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