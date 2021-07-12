ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БУТБ ввела ценовой коридор на пиломатериалы

12.07.2021 19:23 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа вводит предторговый ценовой коридор с фиксированной верхней границей на торгах пилопродукцией на внутренний рынок с целью сдерживания дальнейшего роста цен на пиломатериалы для отечественных потребителей. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Ценовой коридор действует с 9 по 28 июля включительно и применяется к любым типоразмерам и условиям поставки в разрезе наименований, сортов и влажности. "Ценовой коридор - классический биржевой инструмент. Он применяется для сглаживания ценовых колебаний в условиях высокой волатильности в том или ином сегменте биржевого товарного рынка", - пояснил Роман Янив.

Например, на торгах черными металлами постоянно действует ценовой коридор с фиксированной верхней границей. Это не позволяет продавцам устанавливать чрезмерно высокие цены, не соответствующие текущей рыночной конъюнктуре. В то же время на молочную продукцию, реализуемую на экспорт, действует ценовой коридор с фиксированной нижней границей, что препятствует продаже данной продукции за рубеж по ценам "ниже рынка". "В случае с пиломатериалами главная цель ценового коридора - не допускать на торги предложения на продажу по изначально завышенной цене. Вкупе с увеличением количества продавцов и объемов выставляемого на торги ресурса данная мера будет содействовать стабилизации цен и снятию ажиотажа со стороны покупателей", - подчеркнул пресс-секретарь.

Торговые сессии по реализации пиломатериалов на внутренний рынок проводятся на БУТБ еженедельно. В среднем на продажу выставляется порядка 2 тыс. куб.м. В первом полугодии 2021 года на данных торгах совершено 1684 сделки на сумму Br28,9 млн. Таким образом, количество сделок увеличилось в 3 раза, а их сумма - в 4 раза. При этом для предотвращения ценового манипулирования и нецелевого использования ресурса на торги допускаются только покупатели, приобретающие пиломатериалы для собственного производства или потребления и предоставившие выданный в установленном порядке сертификат продукции собственного производства либо иной документ, подтверждающий целевое использование пиломатериалов.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Ценовой коридор - классический биржевой инструмент. Он применяется для сглаживания ценовых колебаний в условиях высокой волатильности в том или ином сегменте...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети - Минэнерго
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by