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Автомобильное топливо в Беларуси с 13 июля дорожает на 1 копейку

12.07.2021 19:53 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобильное топливо в Беларуси с 13 июля дорожает на 1 копейку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна "Белнефтехим".

"В соответствии с принятой концерном стратегией предельный уровень розничных цен с 13 июля 2021 года изменяется", - говорится в сообщении.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,91, АИ-95-К5-Евро - Br2,01, АИ-98-К5-Евро - Br2,23, ДТ - Br2,01.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,91, АИ-95-К5-Евро - Br2,01, АИ-98-К5-Евро - Br2,23, ДТ - Br2,01.
 
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