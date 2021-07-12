ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уборочная-2021: тысяча тонн зерна на счету экипажа комбайнеров из Клецкого района

12.07.2021 20:45 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Первые урожайные рекорды - тысяча тонн зерна на счету экипажа комбайнеров из Клецкого района. Сергей Янучок и Виктор Жуковский из хозяйства  "Кухчицы" лидеры по намолоту не только в области, но и во всей стране! В тандеме они работают уже 19 лет, неоднократно становились первыми на жатве в центральном регионе. Что до самого хозяйства "Кухчицы", то здесь свои урожайные успехи. Некоторые поля озимого ячменя в этом сезоне дают  более  120 центнеров с гектара. И в этом году площади под зерновую культуру увеличили на 25 %. 

Для более эффективной работы агропромышленного комплекса только в этом году Минская область закупила 60 комбайнов.  Кроме того, в эксплуатацию введут 28 зерносушильных комплексов, строятся и зернохранилища.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые урожайные рекорды - тысяча тонн зерна на счету экипажа комбайнеров из Клецкого района. Сергей Янучок и Виктор Жуковский из хозяйства  "Кухчицы" лидеры по...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети - Минэнерго
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by