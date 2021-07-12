Уборочная-2021: тысяча тонн зерна на счету экипажа комбайнеров из Клецкого района

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Первые урожайные рекорды - тысяча тонн зерна на счету экипажа комбайнеров из Клецкого района. Сергей Янучок и Виктор Жуковский из хозяйства "Кухчицы" лидеры по намолоту не только в области, но и во всей стране! В тандеме они работают уже 19 лет, неоднократно становились первыми на жатве в центральном регионе. Что до самого хозяйства "Кухчицы", то здесь свои урожайные успехи. Некоторые поля озимого ячменя в этом сезоне дают более 120 центнеров с гектара. И в этом году площади под зерновую культуру увеличили на 25 %.



Для более эффективной работы агропромышленного комплекса только в этом году Минская область закупила 60 комбайнов. Кроме того, в эксплуатацию введут 28 зерносушильных комплексов, строятся и зернохранилища.



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