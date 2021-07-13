Не знаете куда отправить ребенка на лето? Рассказываем, как дети отдыхают в лагере усадьбы «В Прилесье» под Минском

В 2002 году Сергей Рукшта купил в д. Прилесье два земельных участка. Сначала перевез сюда из Червенского района дом бабушки, затем построил гараж, сарай и только потом стал возводить гостевой дом – коттедж № 1. Первых гостей усадьба стала принимать в 2006 году. Затем построил второй дом с баней, и в 2008-2009 годах - третий – коттедж № 2.

Все дома снаружи облицованы камнем и выглядят очень респектабельно. Усадьба огорожена. Подъезжая к ней, создается ощущение, что попадаешь в крепость.

- Все дома я строил сам. Лично собирал камни, привез во двор на своем тракторе 45 прицепов. Дома имеют печное отопление, поэтому приходится заготавливать дрова. На сезон, ни много ни мало, привез их 10 прицепов, - рассказывает хозяин усадьбы Сергей.