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Не знаете куда отправить ребенка на лето? Рассказываем, как дети отдыхают в лагере усадьбы «В Прилесье» под Минском
13.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«В Прилесье» - третья
В 2002 году Сергей Рукшта купил в д. Прилесье два земельных участка. Сначала перевез сюда из Червенского района дом бабушки, затем построил гараж, сарай и только потом стал возводить гостевой дом – коттедж № 1. Первых гостей усадьба стала принимать в 2006 году. Затем построил второй дом с баней, и в 2008-2009 годах - третий – коттедж № 2.
Все дома снаружи облицованы камнем и выглядят очень респектабельно. Усадьба огорожена. Подъезжая к ней, создается ощущение, что попадаешь в крепость.
- Все дома я строил сам. Лично собирал камни, привез во двор на своем тракторе 45 прицепов. Дома имеют печное отопление, поэтому приходится заготавливать дрова. На сезон, ни много ни мало, привез их 10 прицепов, - рассказывает хозяин усадьбы Сергей.
Коттедж № 3
По планировке коттедж № 3 напоминает первый дом. Он также рассчитан на 12 спальных мест. Здесь оборудованы 3 санузла и душ. Во время работы детского лагеря в просторной гостиной занимаются дети – лепят, рисуют, поют, танцуют.
В наш приезд коттедж был закрыт. Он был арендован на три недели командировочными из Березы.
В сутки в выходные дни дома обходятся гостям в 500 рублей (до 15 человек), в будние – 50 рублей на 2 человека.
Дом с баней
На первом уровне дома разместились русская баня на дровах с небольшим бассейном, душ, санузел и комната для игры в настольный теннис. На втором уровне – две спальные комнаты с большими диванами и кухня. Двухуровневый дом рассчитан на 8 спальных мест, но отдохнуть и попариться в бане могут до 15 человек.
Сергей говорит, что места в этом доме уже забронированы на все субботы до сентября. Как правило, компания приезжает утром и проводит в усадьбе целый день. Развлечения – по интересам. Здесь не только можно попариться и окунуться в бассейне, но и поиграть в настольный теннис, попеть караоке, приготовить шашлык.
Арендовать дом с баней на сутки в субботу можно за 300 рублей.
На территории усадьбы есть пруд, где можно порыбачить.
Летом работают детские лагеря
- Четвертый год подряд мы принимаем у себя на усадьбе детей на оздоровление. Это лето уже все расписано до сентября. Дети приезжают к нам из разных уголков Беларуси и даже зарубежья в среднем на 7-14 дней. Бывают группы и побольше. Например, в прошлом году отдыхали 17 детей из Израиля и 35 - из Украины и России, - говорит Галина, жена Сергея. – Работать с детьми очень интересно. У нас в семье своих 5 детей, поэтому развлекать детишек умеем. Мы занимаемся пчеловодством. Сергей показывает детям, как откачивается мед из ульев. Я занимаюсь с ними лепкой из природной глины, катаем свечи из вощины. Водим детей на рыбалку, совершаем экскурсии на стадион «Заря», что рядом с нашей деревней, олимпийский спортивный комплекс «Стайки», который находится в полутора километрах от усадьбы, посещаем музей средневековья и интерактивный экологический центр в усадьбе «Эколенд», ходим в лес за ягодами, грибами. В лесу есть озеро, и в хорошую погоду там купаемся.
Через дорогу от усадьбы находится большой стадион, где дети любят поиграть в футбол. Есть волейбольная площадка и площадка для игры в лазертаг. Можно покататься на квадроцикле.
В этом году в усадьбе «В Прилесье» уже состоялись 2 смены детского лагеря Kiwicamp.
- Это очень веселый лагерь со многими развлечениями для детей и, самое главное, без гаджетов. Сейчас - смена английского лагеря Spacejamcamp, где сделан упор на изучение английского языка. Но дети не забывают и про отдых и развлечения. В этом году будет еще три смены Kiwi и смена английского лагеря. Жаль, что лето длится всего лишь три месяца, - говорит Галина.
Детские лагеря работают в усадьбе не только летом, но и в каникулярное время в другие поры года. Зимой дети катаются с горки на санках и тюбингах.
В усадьбе организовано хорошее питание для детей. Во время смены внутренний дворик превращается в танцевальную площадку. На дворовой территории оборудуют бассейн, где в жаркую погоду дети купаются.
В усадьбе растет много деревьев – черешня красная и желтая, груши, яблони, кусты смородины, виноград.
- Мы разрешаем взрослым и детям срывать с деревьев и кустов плоды и ягоды. У нас в лагере через посольство был организован лагерь для детей из Вьетнама. К ним приезжали родители, пробовали наши груши. Сказали, что таких вкусных еще никогда не ели, - говорит Сергей.
На приусадебном участке семья выращивает овощи. Но из-за большой занятости не хватает времени и сил иметь большой огород и кормить ими своих гостей. В основном овощи выращиваются только для себя. Держит семья также свиней, кур.
- Работы у нас хватает, рукам не приходится скучать, - дополнят Сергей. - Наши дома не пустуют. Людей привлекают невысокая цена, хорошие условия проживания и отдыха, близкое расположение от Минска и трассы М-1.
Музей природы
В усадьбе создан музей природы, где собрано 120 видов животных и птиц – от охотничьих трофеев до редких исчезающих видов птиц. Чучела погибших птиц и животных изготавливает мастер.
Сергей знакомит нас с птицами и животными. В музее есть кукушка, тетерев, самка золотого фазана, норка, куница каменная, горностай, дятел зеленый, черный, пестрый, серый, зимородок, иволга, сыч домовый, сыч воробьиный, сова ушастая, зяблик, дубровка, чечетка, щегол, чижик, цапля серая, дрозды, ворон, олень благородный, косуля европейская, дикий кабан, лось, бобер, выдра, лиса и другие.
В изгороди во дворе живут фазаны лимонный, алмазный, золотой.
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Не знаете куда отправить ребенка на лето? Рассказываем, как дети отдыхают в лагере усадьбы «В Прилесье» под Минском
«В Прилесье» - третья агроусадьба туристско-экскурсионного маршрута в Минском районе. Она находится в 5 километрах от столицы в д. Прилесье. Четвертый год подряд во...
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