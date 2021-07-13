От 427 рублей за надел. Обзор земельных участков, которые выставлены на продажу на конфискате

Начальная цена продажи: 427 рублей 68 копеек. Дата проведения аукциона - 29.07.2021 г.

Участок подороже продается в Березинском районе, деревне Тростянка. Площадь участка – 25 соток. Целевое назначение: земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома). Рядом с деревней расположено большое озеро и лес. Сам участок сильно зарос кустарником и молодыми деревьями. По деревне проходит линия электропередач, так что проблем с подключением электричества не будет. Про водопровод и канализацию информации нет. До МКАД 97 километров.