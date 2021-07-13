От 427 рублей за надел. Обзор земельных участков, которые выставлены на продажу на конфискате

На сайте «Торгового дома «Восточный»», на котором продается конфискат, нередко можно наткнуться на недвижимость, которую по разным причинам конфисковали у прежних владельцев. Глянули, что из земельных участков в Минской области можно купить на предстоящих аукционах.
Самый дешевый земельный участок находится в Пуховичском районе, Блужском с/с, СТ "Спадчина-88". Площадь участка всего лишь 3 сотки. Целевое назначение: садоводство в садовом товариществе "Спадчина-88". Из плюсов участка – рядом густой лес и река Свислочь. До Минска 68 километров. Про возможность подключения к коммуникациям информации нет.
Начальная цена продажи: 427 рублей 68 копеек. Дата проведения аукциона - 29.07.2021 г.
Участок подороже продается в Березинском районе, деревне Тростянка. Площадь участка – 25 соток. Целевое назначение: земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома). Рядом с деревней расположено большое озеро и лес. Сам участок сильно зарос кустарником и молодыми деревьями. По деревне проходит линия электропередач, так что проблем с подключением электричества не будет. Про водопровод и канализацию информации нет. До МКАД 97 километров.
Начальная цена продажи: 3 550 рублей. Дата проведения аукциона - 29.07.2021 г.
Самый дорогой участок расположен в Молодеченском районе, Олехновичском с/с, СТ «Ветеран-7». К сожалению, авторы не указали площадь участка, а также информацию по подключению коммуникаций. Целевое назначение: садоводство в садовом товариществе. До Минска 39 километров. Из плюсов: рядом река Уша, и множество подземных источников питьевой воды.