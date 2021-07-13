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Евросоюз откажется от автомобилей с ДВС к 2035 году
13.07.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Страны Евросоюза планируют полностью отказаться от бензиновых и дизельных авто в пользу электромобилей. Такой переход, поможет бороться с глобальным потеплением, считают эксперты.
ЕК намерен обязать страны Евросоюза создавать инфраструктуру для экологически чистого автотранспорта, и в первую очередь размещать зарядные станции через каждые 60 км на основных автодорогах.
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Страны Евросоюза планируют полностью отказаться от бензиновых и дизельных авто в пользу электромобилей. Такой переход, поможет бороться с глобальным потеплением,...
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