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Евросоюз откажется от автомобилей с ДВС к 2035 году

13.07.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Страны Евросоюза планируют полностью отказаться от бензиновых и дизельных авто в пользу электромобилей. Такой переход, поможет бороться с глобальным потеплением, считают эксперты.


Еврокомиссия планирует потребовать сокращения выбросов от новых транспортных средств на 65 % к 2030 году, а к 2035 году выбросы от автомобилей должны быть сокращены на полностью.

ЕК намерен обязать страны Евросоюза создавать инфраструктуру для экологически чистого автотранспорта, и в первую очередь размещать зарядные станции через каждые 60 км на основных автодорогах.


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Страны Евросоюза планируют полностью отказаться от бензиновых и дизельных авто в пользу электромобилей. Такой переход, поможет бороться с глобальным потеплением,...
 
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