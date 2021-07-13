Евросоюз откажется от автомобилей с ДВС к 2035 году

Источник материала: БT

Страны Евросоюза планируют полностью отказаться от бензиновых и дизельных авто в пользу электромобилей. Такой переход, поможет бороться с глобальным потеплением, считают эксперты.



Еврокомиссия планирует потребовать сокращения выбросов от новых транспортных средств на 65 % к 2030 году, а к 2035 году выбросы от автомобилей должны быть сокращены на полностью.

ЕК намерен обязать страны Евросоюза создавать инфраструктуру для экологически чистого автотранспорта, и в первую очередь размещать зарядные станции через каждые 60 км на основных автодорогах.





