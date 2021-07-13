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В JPMorgan назвали проблемы при использовании биткоина в Сальвадоре

13.07.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В JPMorgan назвали проблемы при использовании биткоина в Сальвадоре. Это первая в мире страна, которая на законодательном уровне признала первую криптовалюту официальным средством платежа. Это произошло в июне, а сейчас аналитики инвестиционного банка предупреждают о низкой ликвидности биткоина, что может негативно отразиться на экономике страны.


  В отчете банка указывается, что 90 % цифровых монет не меняли владельцев в течение последнего года


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В JPMorgan назвали проблемы при использовании биткоина в Сальвадоре. Это первая в мире страна, которая на законодательном уровне признала первую криптовалюту...
 
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