Источник материала: БT

В JPMorgan назвали проблемы при использовании биткоина в Сальвадоре. Это первая в мире страна, которая на законодательном уровне признала первую криптовалюту официальным средством платежа. Это произошло в июне, а сейчас аналитики инвестиционного банка предупреждают о низкой ликвидности биткоина, что может негативно отразиться на экономике страны.



В отчете банка указывается, что 90 % цифровых монет не меняли владельцев в течение последнего года.



