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В JPMorgan назвали проблемы при использовании биткоина в Сальвадоре
13.07.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
В JPMorgan назвали проблемы при использовании биткоина в Сальвадоре. Это первая в мире страна, которая на законодательном уровне признала первую криптовалюту официальным средством платежа. Это произошло в июне, а сейчас аналитики инвестиционного банка предупреждают о низкой ликвидности биткоина, что может негативно отразиться на экономике страны.
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В JPMorgan назвали проблемы при использовании биткоина в Сальвадоре. Это первая в мире страна, которая на законодательном уровне признала первую криптовалюту...
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