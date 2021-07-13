ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Утром 13 июля доллар и евро подешевели до минимума за неделю

13.07.2021 12:11 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

На сегодняшних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже курсы евро и доллара устремились вниз, а российский рубль укрепился. Торги на бирже продолжаются.

По данным на 11.45, курс доллара опустился на 0,0039 BYN (-0,15%). За один доллар предлагают 2,5665 BYN.  Американская валюта дешевеет третий день, но скорость ее ослабления снизилась. Так, например, в пятницу американец потерял 0,0178 BYN.

Курс евро упал на 0,0092 BYN (-0,3%) до уровня 3,0429 BYN за 1€.

Курс российского рубля, наоборот, подскочил на 0,0212 BYN (+0.62%) до 3,4668 BYN за 100 российских рублей. На сегодняшний день российская валюта настолько укрепилась, что демонстрирует свой максимум за 12 дней.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сегодняшних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже курсы евро и доллара устремились вниз, а российский рубль укрепился. Торги на бирже продолжаются.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Евросоюз откажется от автомобилей с ДВС к 2035 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by