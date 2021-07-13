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Утром 13 июля доллар и евро подешевели до минимума за неделю
13.07.2021 12:11 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
На сегодняшних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже курсы евро и доллара устремились вниз, а российский рубль укрепился. Торги на бирже
По данным на 11.45, курс доллара опустился на 0,0039 BYN (-0,15%). За один доллар предлагают 2,5665 BYN. Американская валюта дешевеет третий день, но скорость ее ослабления снизилась. Так, например, в пятницу американец потерял 0,0178 BYN.
Курс евро упал на 0,0092 BYN (-0,3%) до уровня 3,0429 BYN за 1€.
Курс российского рубля, наоборот, подскочил на 0,0212 BYN (+0.62%) до 3,4668 BYN за 100 российских рублей. На сегодняшний день российская валюта настолько укрепилась, что демонстрирует свой максимум за 12 дней.
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На сегодняшних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже курсы евро и доллара устремились вниз, а российский рубль укрепился. Торги на бирже продолжаются.
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