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БМЗ в первом полугодии увеличил продажи продукции в 1,4 раза

13.07.2021 12:55 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БМЗ увеличил в первом полугодии продажи продукции в 1,4 раза, до $847 млн. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Развитие металлургической отрасли Беларуси. Научные достижения и будущее белорусской металлургии" первый заместитель генерального директора ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Анатолий Волков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается выручки, в первом полугодии мы продали нашей продукции на $847 млн. Это в 1,4 раза больше уровня прошлого года. В том числе поставили на экспорт на $676 млн при темпе роста 141%", - сказал Анатолий Волков.

География экспорта традиционно обширна. За первые шесть месяцев это 48 стран. Более половины продукции реализовано на европейском рынке, 25% приходится на Россию, по 8,5% - на страны Африки и Ближнего Востока.

По словам специалиста, за январь - июнь БМЗ произвел 1,27 млн т стали, что больше уровня прошлого года на 23 тыс. т, или почти на 2%. Также Анатолий Волков обратил внимание на значительное увеличение производства продукции с глубокой степенью переработки, в первую очередь это трубы (рост на 35%) и метизная продукция (на 27%).

В целом первое полугодие БМЗ отработал успешно. Этому способствовало восстановление металлургического сектора, потребляющих отраслей. "Мы смогли увеличить производство продукции, нарастить темпы по индексу физических объемов. Значительно выросли выручка, экспорт, стабилизировалось финансово-экономическое положение завода. Также нельзя не отметить ту поддержку, которая была нам оказана в конце прошлого - начале текущего года. Эти факторы достаточно позитивно сказались на работе предприятия", - подчеркнул первый замгендиректора.

Говоря о влиянии экономических санкций на сотрудничество с зарубежными компаниями, Анатолий Волков отметил: "Более половины экспорта приходится на Евросоюз. В этом году динамика положительная, несмотря на имеющиеся внешние угрозы. Сотрудничество продолжается и расширяется. В первом полугодии на заводе было проведено 12 внешних аудитов, подтверждающих сертификат соответствия производства компаниями и странами. Клиенты заинтересованы в нашей продукции и работают на перспективу, на продолжение взаимодействия с предприятием".

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли. Структурно состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств: сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного - и цехов инфраструктуры.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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География экспорта традиционно обширна. За первые шесть месяцев это 48 стран. Более половины продукции реализовано на европейском рынке, 25% приходится на Россию, по...
 
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