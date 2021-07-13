Белорусские ученые совместно с БМЗ работают над проектом по гармонизации евростандартов по стали

Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые совместно с БМЗ работают над проектом по гармонизации европейских стандартов по стали. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Развитие металлургической отрасли Беларуси. Научные достижения и будущее белорусской металлургии" директор Физико-технического института НАН Беларуси Виталий Залесский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы начали осваивать тему гармонизации европейских стандартов. Гармонизация - это не просто перечитывание и перевод евростандартов. Это сложный процесс, который меняет технологию и производство сплавов, - сказал Виталий Залесский. - Вместе с БМЗ мы выполнили проект по гармонизации европейских стандартов по стали. Сейчас готовим новый проект - продолжение этого".

Среди преимуществ, которые данный проект дает заводу, он отметил: "Во-первых, уже было выпущено по новым стандартам более 600 т продукции. Во-вторых, ее потребители - БЕЛАЗ, "Гомсельмаш" - те, кто работает на экспорт. В-третьих, это иной уровень контроля качества и другая номенклатура, которая в том числе позволяет продавать на экспорт сам материал (основной потребитель - Германия)".

По словам директора института, этот опыт был настолько успешен, что сейчас готовится программа Союзного государства "Металлургия СГ", где Физико-технический институт НАН обозначен головной организацией со стороны Беларуси, с российской стороны - Институт им.Бардина, который занимается металлургическими процессами. "Там будут проекты, в которых примут участие Казахстан, Кыргызстан, а также Беларусь и Россия. Они будут направлены на гармонизацию европейских стандартов, но уже в рамках ЕАЭС", - добавил эксперт.

Говоря о будущих проектах, Виталий Залесский обратил внимание, что на сегодня большой интерес представляет стружка, которая формируется там, где обрабатывают металл. "В этой категории есть самая низкосортовая стружка, содержащая отходы, которые тоже нужно перерабатывать. Мы пытаемся решить эту задачу комплексно. В частности, в этом году начали проект с Лидским литейно-механическим заводом, где вместе создаем комплексную технологию по очистке очень загрязненной стружки и ее переработке в нормальные изделия. Это большой вклад в экологию и вовлечение во вторичный оборот материала, который востребован и принесет пользу", - констатировал он.-0-