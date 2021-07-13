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БУТБ планирует развивать биржевую торговлю молочной продукцией с Ярославской областью

13.07.2021 16:05 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусского сливочного масла и сухого молока в Ярославскую область планируется организовать через площадку Белорусской универсальной товарной биржи. Соответствующая договоренность достигнута по итогам визита в центральный офис БУТБ делегации деловых кругов из данного региона России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

В частности, руководство одного из ведущих производителей кисломолочных продуктов и мороженого Ярославской области выразило заинтересованность в закупке крупных объемов сливочного масла и сухого обезжиренного молока на биржевых торгах для удовлетворения потребностей предприятия в высококачественном сырье. При этом также рассматривается возможность использовать биржевую платформу для продажи готовой продукции российского производства в Китай с применением механизма транзитных сделок.

Заместитель председателя правления БУТБ Алексей Мацевило подчеркнул готовность биржи содействовать в выходе на рынок как Беларуси, так и третьих стран, с которыми у БУТБ уже есть положительный опыт взаимодействия. По его словам, в этом году биржевой экспорт сливочного масла в Россию растет рекордными темпами. По результатам полугодия поставки увеличились более чем в шесть раз, причем и в натуральном, и в стоимостном выражении. "Бренд "Сделано в Беларуси" способствует продажам, и спрос со стороны российских покупателей сейчас очень высокий. Вместе с тем мы готовы не только обеспечить ваше предприятие сырьем, но и помочь с экспортом готовой продукции. Насколько мне известно, Китай - один из основных торгово-экономических партнеров Ярославской области. Для нас это тоже приоритетный рынок, который мы с конца прошлого года активно и успешно осваиваем. Уверен, что аккредитованным на бирже китайским компаниям будут интересны производимые вами товары молочной группы", - отметил представитель БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Соответствующая договоренность достигнута по итогам визита в центральный офис БУТБ делегации деловых кругов из данного региона России.
 
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