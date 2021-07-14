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Спустя 9 лет одно из зданий с башней на площади Якуба Коласа в Минске начали переделывать
14.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В центральном здании площади Якуба Коласа, в бывшем Минском полиграфкомбинате, начались строительные работы. Памятник архитектуры выкупил в 2013 году турецкий инвестор, который владеет Crown Plaza на Кирова. Здесь планировали построить пятизвездочный отель, но в 2019 году Александр Лукашенко разрешил переделать здание под многофункциональный комплекс с торговыми точками и офисами. За компанией числится еще один объект в Минске и его могут у нее изъять.
Минский полиграфкомбинат имени Якуба Коласа начали строить в 1953 году. Его возводили три года. Это здание – один из примеров первых многоэтажных производственных застроек в Минске. Авторами проекта выступили заслуженные архитекторы БССР Нута Шпигельман и Сергей Ботковский. В композиции фасада присутствуют разнообразные элементы классического наследия: треугольные фронтончики, лепной декор, люнеты и рустовка. Полиграфкомбинат признанный памятник архитектуры.
В 2013 году был подписан договор с турецким инвестором, компанией «Минск Принцесс Отель», которая планировала отреставрировать объект и переделать его под пятизвездочный отель. Довести до готовности 250 номеров должны были в 2016 году. За все время строительные работы так и не начались и в 2016 году инвестдоговор расторгли по соглашению сторон. Причиной стал долг из-за скопившихся у инвестора штрафных санкций. Вместо этого был перезаключен договор на проектирование и строительство, следовательно, без льгот. Однако, и новый договор никак не повлиял на ход реставрации здания комбината.
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В центральном здании площади Якуба Коласа, в бывшем Минском полиграфкомбинате, начались строительные работы. Памятник архитектуры выкупил в 2013 году турецкий...
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