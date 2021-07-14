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"Сморгоньсиликатобетон" начал поставки продукции в Румынию

14.07.2021 08:49 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг "Белорусская цементная компания" вышел на новый для себя рынок сбыта ячеистого бетона. Филиал №7 "Сморгоньсиликатобетон" ОАО "Красносельскстройматериалы" начал отгрузку газосиликатных блоков в Румынию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БЦК.

Всего за апрель - июнь на рынок Румынии было поставлено 5550 куб.м блоков.

Как сообщили в холдинге, за первое полугодие филиал №7 реализовал потребителям более 116 тыс. куб.м блоков из ячеистого бетона, в том числе 52 тыс. куб.м изделий - на экспорт. Силикатного кирпича за рубеж поставлено 4,5 млн шт., что составляет более 43% от общего объема его производства. Сейчас практически вся продукция выпускается для реализации на экспорт, отметили на предприятии. Так, например, в июне производство продукции за рубеж составило 80% от всего объема производства.

Чистая прибыль филиала №7 "Сморгоньсиликатобетон" за январь - июнь 2021 года составила Br284 тыс., а рентабельность продаж - плюс 6,5%.

"Сморгоньсиликатобетон" - одно из крупнейших производителей широкого ассортимента строительных материалов в Беларуси. Продукция предприятия пользуется устойчивым спросом не только на внутреннем строительном рынке, но и в России, Украине, странах Балтии, Польше и Германии. Из строительных материалов, изготовленных на предприятии, построены целые жилые кварталы, коттеджные поселки, административные и культурно-развлекательные комплексы в Варшаве, Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Калининграде, Киеве, Львове, Вильнюсе, Каунасе, Даугавпилсе, Риге и многих других городах.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщили в холдинге, за первое полугодие филиал №7 реализовал потребителям более 116 тыс. куб.м блоков из ячеистого бетона, в том числе 52 тыс. куб.м изделий - на...
 
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