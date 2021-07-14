БМЗ в первом полугодии увеличил продажи в 1,4 раза

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БМЗ в первом полугодии увеличил продажи продукции практически в полтора раза. До почти $ 850 млн. Этому способствовало восстановление металлургического сектора, потребляющих отраслей, отмечают эксперты. География экспорта БМЗ в первом полугодии включила в себя 48 стран. Более половины продукции продано на европейском рынке, четверть приходится на Россию, и по 8,5 % - на страны Африки и Ближнего Востока.