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БМЗ в первом полугодии увеличил продажи в 1,4 раза
14.07.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
БМЗ в первом полугодии увеличил продажи продукции практически в полтора раза. До почти $ 850 млн. Этому способствовало восстановление металлургического сектора, потребляющих отраслей, отмечают эксперты. География экспорта БМЗ в первом полугодии включила в себя 48 стран. Более половины продукции продано на европейском рынке, четверть приходится на Россию, и по 8,5 % - на страны Африки и Ближнего Востока.
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БМЗ в первом полугодии увеличил продажи продукции практически в полтора раза. До почти $ 850 млн. Этому способствовало восстановление металлургического сектора,...
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