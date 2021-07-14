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Уборочная-2021: Минская область приступила к уборке озимого рапса
14.07.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
В Минской области приступили к уборке озимого рапса. В регионе этой культурой засеяно порядка 95 тыс. га (объемы - наибольшие по стране). Хорошему урожаю сейчас способствует погода. Например, в хозяйстве "Спутник-агро" Логойского района озимый рапс дает по 20 центнеров с гектара. К слову, в этом сезоне на масличную культуру сделали ставку: площади посевов увеличили вдвое. Так, черные семена предстоит обмолоть с 450 га.
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В Минской области приступили к уборке озимого рапса. В регионе этой культурой засеяно порядка 95 тыс. га (объемы - наибольшие по стране). Хорошему урожаю сейчас...
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