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Широкая денежная масса в Беларуси за июнь снизилась на 0,6%

14.07.2021 10:53 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 июля составила Br49,477 млрд, уменьшившись по сравнению с показателем на 1 июня на 0,6%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.

Объем наличных денег в обороте за июнь увеличился до Br4,317 млрд (на 2,8%).

Переводные депозиты увеличились на 6,8%, до Br6,164 млрд. При этом переводные депозиты физлиц выросли на 9,5% и составили на 1 июля Br3,064 млрд, депозиты юрлиц увеличились на 4,1%, до Br3,099 млрд.

Денежная масса в национальном определении сложилась на уровне Br20,026 млрд, увеличившись за июнь на 2,7%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за июнь увеличился до Br1,67 млрд (на 5,7%).

Рублевая денежная масса выросла за прошлый месяц на 2,9% и на 1 июля составила Br21,696 млрд.

Депозиты в иностранной валюте снизились на 3,3%, составив Br26,325 млрд.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Денежная масса в национальном определении сложилась на уровне Br20,026 млрд, увеличившись за июнь на 2,7%.
 
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