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На белорусских нефтяных месторождениях в первом полугодии пробурили 23 скважины

14.07.2021 10:53 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За первые шесть месяцев 2021 года коллективы Светлогорского управления буровых работ (СУБР) и вышкомонтажного управления (ВМУ) компании "Белоруснефть" построили 23 скважины, смонтировали 22 буровые установки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Так, в июне на территории Беларуси коллектив вышкомонтажного управления смонтировал три буровые установки. По информации первого заместителя начальника-главного инженера ВМУ Николая Смоликова, вышкомонтажники работали на Вишанском, Бескопыльновском и Речицком месторождениях.

Также в прошлом месяце подготовили 4 площадки под строительство буровых установок - на Тишковской, Вишанской, Северо-Домановичской и Осташковичской площадях. "Подготовленные ВМУ к работе станки тут же уходят в работу. На них буровики уже начали строительство новых скважин", - уточнили в пресс-службе.

В июне пробурили четыре скважины. Инженер по бурению производственно-технического отдела СУБРа Иван Дайнеко отметил, что бригады работали на Тишковском, Ново-Давыдовском, Речицком и Карташовском месторождениях. На Тишковском месторождении построена скважина глубиной 3724 м, на Ново-Давыдовском - 2920 м, на Речицком - 2891 м. На Карташовской площади пробурен второй ствол скважины протяженностью 4580 м.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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За первые шесть месяцев 2021 года коллективы Светлогорского управления буровых работ (СУБР) и вышкомонтажного управления (ВМУ) компании "Белоруснефть" построили 23...
 
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