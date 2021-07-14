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«Была идея и бюджет в 1000 долларов». История Сергея и Влада, которые открыли в Минске секретную кинокомнату за месяц
14.07.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сергей и Влад – друзья и коллеги. В феврале 2020 года им пришла мысль: открыть свою кинокомнату в необычном формате, используя минимальный бюджет. Справились ребята за месяц, а результат не может не впечатлять. Мы сходили к ним в гости и узнали, было ли им трудно.
"Мы открыли то, чего не могли найти в других заведениях"
- Как появилась идея, почему решили открыть именно кинокомнату?
- Мы считаем, что у нас не совсем кинокомната. Скорее, игровое пространство. Больше развлечений, упор идет в эту сторону. Идея появилась спонтанно. Мы ходили по разным барам, клубам и зачастую задавались вопросом: почему в заведениях не ставят x-box или настольный теннис? Это большая редкость в Минске. Поэтому захотелось объединить все и открыть самим подобное место.
Мы ездили во Львов в 2019 году, там много интересных заведений, в каждое вложена душа, креатив. Основным источником вдохновения стало заведение «Крыивка», на карте его не найти, но люди все равно знают, где оно находится. Заходишь в подъезд, там тебя встречает казах, спрашивает пароль. Если отвечаешь верно – открывает дверь в шкаф и ты заходишь туда, куда бы даже и не мог подумать, что туда нужно заходить. Поэтому мы решили сделать похожий формат, но с кинокомнатой.
- Почему выбрали именно точку в ТЦ «Expobel»?
- Особо не выбирали. Мы часто проводили здесь время, играли в боулинг, который рядом находится. Однажды открыли дверь и застали неплохое пространство. Но там был полный разгром, нужно было убираться, делать капитальный ремонт. Пришли к администрации, предложили свою идею, они согласились и мы сразу же принялись за дело.
- Название вашего пространства – «Без адреса». Почему такое выбрали?
- В основном, это из-за расположения. Торговый центр находится на окраине города и мы думали, как это можно обыграть. Зародилась идея, что назовемся «Без адреса» и если люди будут натыкаться на нашу комнату в социальных сетях, то они будут интересоваться непосредственно у нас. То есть для нас важно, чтобы клиенты смотрели не на то, где мы находимся, а были заинтересованы нашей кинокомнатой.
Сама идея – загадочное тайное место, которое непонятно где находится. Это можно использовать как перформанс для закрытых вечеринок. Также мы используем пароли и концепции по поиску. Нас находят не только через социальные сети: зачастую мы раздаем стикеры и визитки по городу. Людям интересно, они проходят квест. То есть любопытство проявляется еще до того, как они попадают к нам.
Кирпичи из пенопласта
- Расскажите про процесс ремонта. С какими трудностями столкнулись? Или же все прошло гладко?
- Трудности начались сразу. Во-первых, здесь был старый, порванный ковролин синего цвета, все стены были в ужасном состоянии. Белый свет, будто в морге, и очень много зеркал, поскольку здесь раньше находился квест «Зазеркалье». Все это нужно было снимать, чистить. Мы, молодые, неопытные, даже не знали, как снять зеркало. Все это громилось, звуки раздавались на весь торговый центр в течение суток. Затем мы приступили к снятию ковролина, который был приклеен, видимо, на очень хороший клей. Приходилось использовать химию, шпателя, очищать, чтобы дочистить до бетона.
Во-вторых, масштаб комнаты. Он также привносил трудности. Мы не знали, с чего начать. Самое сложное – комната 200 квадратных метров, а бюджет на ремонт – не более 1000 долларов. Вот, что самое интересное. По финансам мы вкладывались впритык. Смету тоже делали сами, хотели кирпичные стены, чтобы была комната в стиле лофт, но кирпич мы не могли себе позволить. Поэтому приходилось сутками думать, как же это можно обыграть. В итоге – стена у нас пенопластовая, покрашенная под кирпич. Долго думали: сначала плиты под кирпич, потом что-то еще, а затем спонтанно пришла идея купить и расчертить листы пенопласта, будто бы это кирпич. Так мы и сделали.
- То есть весь ремонт вы делали сами, без помощи подрядчиков?
Да, максимум – помощь наших друзей.
- Вы уложились в сумму?
- Да. Весь ремонт, все, что вы видите здесь, - примерно 1000 долларов. Все искалось и покупалось на барахолках и у знакомых. Краска, ковролин, стены, свет, проводка, фанера. Мебель у нас из поддонов. Мы закупали ткани, синтепон и сами сшивали все. Это был наш первый опыт, до этого мы не занимались таким.
- Сколько времени прошло от идеи до открытия?
- Около месяца. Мы начали 12 февраля и закончили ремонт 8 марта 2020 года. Тогда у нас состоялось открытие для друзей. К этой дате был готов ремонт, мебель, телевизор, музыка, свет. Настольный теннис и другие развлечения появились немного позже.
Закрылись через несколько дней после открытия. Из-за пандемии
- Время открытия совпало с пандемией. Как это повлияло на вас?
- Честно, было очень трудно. К нам 20 марта пришли первые клиенты - и все. Конец марта, торговый центр закрылся. Открылись мы только в конце августа.
- Где искали клиентов?
- В основном, в социальных сетях. Но начиналось все со стикеров и визиток. Мы раздавали их по городу, люди так к нам и приходили.
- У вас были интересные случаи за время работы?
- В нашей кинокомнате проводился конкурс «Мисс мира» в онлайн-формате. В нем участвовали женщины "за 50", если я не ошибаюсь. Была трансляция на весь мир. Дама, которая представляла нашу страну, победила.
А еще у нас проходят киновечера. Мы постим, что в какой-то из дней пройдет киновечер по определенной тематике. Например, вечер Джонни Деппа. Приходят люди, мы вместе смотрим фильмы, проводим конкурсы, играем в настольные игры, отдыхаем. Мы все продумываем сами: начиная от ремонта, заканчивая перформансами и квестами.
- Что отличает вас от остальных?
- У нас больше пространство: в одной комнате есть практически все, что касается развлечений. Мы считаем, что наше основное достоинство в том, что нет тугой рабочей атмосферы, администраторов, контроля. Люди отдыхают сами по себе. Хотят – бьются подушками, слушают музыку на максимальной громкости, мешают настольные игры. У нас нет ограничений и контроля. Мы создаем домашнюю атмосферу.
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«Была идея и бюджет в 1000 долларов». История Сергея и Влада, которые открыли в Минске секретную кинокомнату за месяц
Сергей и Влад – друзья и коллеги. В феврале 2020 года им пришла мысль: открыть свою кинокомнату в необычном формате, используя минимальный бюджет. Справились ребята...
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