«Была идея и бюджет в 1000 долларов». История Сергея и Влада, которые открыли в Минске секретную кинокомнату за месяц

- Вы уложились в сумму?

- Да. Весь ремонт, все, что вы видите здесь, - примерно 1000 долларов. Все искалось и покупалось на барахолках и у знакомых. Краска, ковролин, стены, свет, проводка, фанера. Мебель у нас из поддонов. Мы закупали ткани, синтепон и сами сшивали все. Это был наш первый опыт, до этого мы не занимались таким.

- Сколько времени прошло от идеи до открытия?

- Около месяца. Мы начали 12 февраля и закончили ремонт 8 марта 2020 года. Тогда у нас состоялось открытие для друзей. К этой дате был готов ремонт, мебель, телевизор, музыка, свет. Настольный теннис и другие развлечения появились немного позже. Закрылись через несколько дней после открытия. Из-за пандемии

- Время открытия совпало с пандемией. Как это повлияло на вас?

- Честно, было очень трудно. К нам 20 марта пришли первые клиенты - и все. Конец марта, торговый центр закрылся. Открылись мы только в конце августа.

- Где искали клиентов?

- В основном, в социальных сетях. Но начиналось все со стикеров и визиток. Мы раздавали их по городу, люди так к нам и приходили.

- У вас были интересные случаи за время работы?