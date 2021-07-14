В Таможенный кодекс ЕАЭС намерены внести изменения насчет интернет-торговли

Источник материала: БелТА

14 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила и направила на внутригосударственное согласование в страны Евразийского экономического союза проект протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС в сфере регулирования внешней электронной торговли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Проект протокола определяет порядок и условия ввоза на таможенную территорию союза товаров, приобретаемых физическими лицами на интернет-площадках, особенности их таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей, возможность отгрузки таких товаров с таможенного (бондового) склада, а также введение института оператора электронной торговли", - пояснили в ЕЭК.

"Итоги рассмотрения проекта в государствах ЕАЭС будут обсуждаться на площадке ЕЭК во втором полугодии 2021 года", - добавили в пресс-службе.-0-