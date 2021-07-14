ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЕЭК изменила стандарты к техрегламенту на работающие на газообразном топливе аппараты

14.07.2021 11:33 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

14 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила актуализированные перечни стандартов к техническому регламенту "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Перечни стандартов подготовлены ЕЭК совместно с государственными органами стран Евразийского экономического союза при участии экспертов и представителей бизнес-сообщества и учитывают в том числе новые версии межгосударственных стандартов, введенных в действие в государствах ЕАЭС, - пояснили в пресс-службе. - Большая часть актуализированных стандартов разработана на основе региональных стандартов (EN). Таким образом, стандарты гармонизированы с международными нормами. Они устанавливают единые принципы к оценке соответствия аппаратов, работающих на газообразном топливе".

Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований техрегламента, включает 125 стандартов, из них: 65 межгосударственных стандартов, 14 государственных стандартов Беларуси, один национальный стандарт Казахстана и 45 национальных стандартов России. В перечень стандартов на методы входят 122 стандарта, из них: 63 межгосударственных стандарта, 15 государственных стандартов Беларуси и 44 национальных стандарта России.

"В целях адаптации к применению актуализированных перечней стандартов, а также аккредитации органов по оценке соответствия решение вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования. Кроме того, в отношении отдельных межгосударственных и национальных стандартов Российской Федерации предусмотрен переходный период применения", - добавили в ЕЭК.-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила актуализированные перечни стандартов к техническому регламенту "О безопасности аппаратов, работающих на...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Широкая денежная масса в Беларуси за июнь снизилась на 0,6%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by