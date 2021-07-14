Широкая денежная масса в Беларуси за июнь сократилась на Br 310 млн

По данным на 1 июля, широкая денежная масса в Беларуси составляет 49,478 млрд бел руб. За июнь она снизилась на 310,3 млн бел руб или на 0,62%. Об этом сообщает Нацбанк.

По информации банка, объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за июнь составил более 4,317 млрд бел руб. Данный показатель вырос на 118,9 млн рублей (на 2,83%).

Наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях) (агрегат М1), увеличились на 501,9 млн руб (на 5,12%) и составили почти 10,482 млрд бел руб.

Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), включающий агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, по состоянию на 1 июля составил 20,026 млрд бел руб, то есть за июнь вырос на 526,5 млн руб (на 2,7%).

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), включающая кроме агрегата М1 объем срочных рублевых депозитов, а также ценные бумаги, выпущенные банками и находящиеся вне банковского оборота, увеличилась в июне на 617,9 млн руб (на 2,93%) и составила более 21,696 млрд бел руб.

Депозиты в иностранной валюте (в рублевом исчислении) за июнь снизились на 3,3% и составили 26,325 млрд бел руб. При этом в долларовом выражении депозиты также снизились — на 347,7 млн долларов (на 3,24%) и составили чуть более 10,4 млрд долларов.

За первый месяц лета физические лица уменьшили свои валютные депозиты на 270,7 млн долларов с учетом курсовых разниц до 5,26 млрд долларов, а юрлица — на 77 млн долларов до 5,14 млрд долларов.