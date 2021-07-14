МАРТ прокомментировал инфляцию размером 9,9% в июне

Министерство антимонопольного регулирования и торговли объяснило , с чем связан ускоренный рост инфляции в Беларуси в июне до 9,9% к году.

По данным МАРТ, в июне индекс потребительских цен на социально значимые товары вырос на 8,6% в годовом выражении (в мае было 8,4%). Месячный прирост ИПЦ составил 0,7%, а годовой – 9,9%.

«Ускорение годового прироста ИПЦ и ИПЦ СЗТ во многом обусловлено принятыми решениями в области постоянно регулируемых цен (тарифов), ростом цен на рынке непродовольственных товаров, а также сохраняющимся давлением со стороны мировых цен на продовольствие», - комментирует ведомство.

При этом министерство считает, что в июне годовой прирост мировых цен на продовольствие замедлился до 31,8% (37,5% - в мае).

Увеличение годового прироста потребительских цен в июне МАРТ связывает с ускорением роста цен на:

мясо и мясопродукты на 1% (до 10,2%),

одежду – 2,3% (до 9,3%),

автомобильное топливо – 2,8% (до 12 %),

пассажирский транспорт – 3,6% (до 18,1%).

Компенсирует рос цен снижение стоимости маргарина и плодоовощной продукции.

По итогам июня в сфере регулируемого ценообразования прирост цен и тарифов в годовом выражении составил 9,6%.