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МАРТ прокомментировал инфляцию размером 9,9% в июне
14.07.2021 17:03 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
По данным МАРТ, в июне индекс потребительских цен на социально значимые товары вырос на 8,6% в годовом выражении (в мае было 8,4%). Месячный прирост ИПЦ составил 0,7%, а годовой – 9,9%.
«Ускорение годового прироста ИПЦ и ИПЦ СЗТ во многом обусловлено принятыми решениями в области постоянно регулируемых цен (тарифов), ростом цен на рынке непродовольственных товаров, а также сохраняющимся давлением со стороны мировых цен на продовольствие», - комментирует ведомство.
При этом министерство считает, что в июне годовой прирост мировых цен на продовольствие замедлился до 31,8% (37,5% - в мае).
Увеличение годового прироста потребительских цен в июне МАРТ связывает с ускорением роста цен на:
Компенсирует рос цен снижение стоимости маргарина и плодоовощной продукции.
По итогам июня в сфере регулируемого ценообразования прирост цен и тарифов в годовом выражении составил 9,6%.
Напомним, ранее ЕАБР
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли объяснило, с чем связан ускоренный рост инфляции в Беларуси в июне до 9,9% к году.
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