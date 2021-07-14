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МАРТ установил факт злоупотребления доминирующим положением на рынке магазинов приложений

14.07.2021 17:35 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАРТ установил факт нарушения антимонопольного законодательства на рынке магазинов приложений, предустановленных на мобильные устройства под управлением ОС Android, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

По результатам анализа данного рынка антимонопольным органом установлено, что компания Google LLC занимает доминирующее положение со своим магазином приложений Google Play, который распространяется в том числе на территории Беларуси.

В ходе проведения антимонопольного расследования МАРТ установлено, что компания Google LLC предлагает магазин приложений Google Play производителям смартфонов и планшетов под управлением OC Android для предустановки на их устройства только при выполнении следующих условий. Речь идет о предустановке совместно с магазином приложений Google Play комплекта приложений Google Mobile Services, в том числе приложения Google Search, интернет-браузер Google Chrome, электронной почты от Google (Gmail), карты Google Maps, Youtube, а также размещение комплекта приложений Google Mobile Services на определенных компанией местах на экранах смартфонов и планшетов и др.

"Таким образом, компания Google LLC увязывает получение магазина приложений Google Play с обязательной предустановкой иных приложений, которые обеспечивают поиск информации, размещение рекламы и приносят доход компании. При этом пользователи мобильных устройств, как правило, не изменяют предустановленные конфигурации и пользуются тем, что изначально установлено на мобильном устройстве", - пояснили в пресс-службе.

Указанные практики ограничивают возможности доступа на мобильные устройства иных разработчиков приложений, в первую очередь приложений поиска. "Впоследствии это может привести к сокращению числа разработчиков мобильных приложений, к ограничению стимулов конкурентов к разработке приложений для смартфонов и планшетов под управлением ОС Android и препятствуют дальнейшему развитию рынка", - добавили в министерстве.

Установленный МАРТ факт злоупотребления компанией Google LLC доминирующим положением является нарушением п.1 ст.18 Закона Беларуси от 12 декабря 2013 года №94-З "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции".

В министерстве отметили, что аналогичные дела были рассмотрены антимонопольными органами Российской Федерации, Европейского союза и иных государств.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По результатам анализа данного рынка антимонопольным органом установлено, что компания Google LLC занимает доминирующее положение со своим магазином приложений Google...
 
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