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БПС-Сбербанк предложил оформлять карты на сайте и получать почтой

14.07.2021 17:35 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Карты БПС-Сбербанка теперь доступны для заказа на официальном сайте с последующей доставкой почтой. Оформление карты в интернете не требует посещения отделения банка, а забрать ее можно из почтового ящика квартиры или частного дома.

Карточки доставят как в Минске, так и в регионах. Оплата осуществляется только за обслуживание карты. Это особенно актуально в период, когда многие избегают публичных мест или минимизируют количество контактов, – такой способ как раз не предполагает посещения офиса.

Оформить карточку на сайте банка могут все желающие, не важно, в каком банке они раньше обслуживались. При заказе карты клиенты банка могут пройти идентификацию на официальном сайте банка через систему «Сбербанк Онлайн» по логину или номеру телефона, а других банков – через Межбанковскую систему идентификации (МСИ).

Почтой доставят, например, «Карту с большими бонусами» со стандартным и подключаемым money-back в сети партнеров. Также можно получить на дом кобрендинговые карты – DanaCard (для посетителей столичного ТРЦ DanaMall), LaCard (money-back до 10% в магазине Lamoda) и «Карту настоящего болельщика» ФК БАТЭ (с абонементом на домашние матчи клуба).

«Теперь, если в населенном пункте нет офиса нашего банка, мы доставим карту по указанному адресу почтой, – отметил заместитель председателя правления БПС-Сбербана Олег Бородко. – Оформление самых популярных карт происходит прямо на сайте. Такой формат будет особенно комфортным для белорусов, которые начинают сотрудничество с банком».

 
Теги: Минск
 
 
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Карты БПС-Сбербанка теперь доступны для заказа на официальном сайте с последующей доставкой почтой. Оформление карты в интернете не требует посещения отделения...
 
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