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Bosch поводит бесплатные вебинары по стартерам и генераторам

14.07.2021 17:35 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Учебный центр Bosch расширил перечень доступных его пользователям бесплатных вебинаров новым предложением. Теперь слушатели могут в онлайн-режиме изучить актуальную информацию по теме «Автомобильные компоненты Bosch&HC-Cargo – стартеры и генераторы».

Бесплатные вебинары, посвященные автомобильным компонентам производства Bosch, – одно из успешных нововведений 2020 года, благодаря которым все желающие могут получать актуальные знания в удобном режиме онлайн-трансляций.

По окончании семинара существует возможность проверить свои знания ответив на вопросы короткого теста. При успешной сдаче теста участник получает сертификат от компании Bosch по тематике вебинара. Также на протяжении 1-2 недель зарегистрированные слушатели получают возможность возвращаться к записи вебинара, чтобы закрепить и повторить изученную информацию.

С момента запуска нового вебинара по теме «Автомобильные компоненты Bosch&HC-Cargo – стартеры и генераторы» в феврале 2021 года его участниками стали уже 189 слушателей из разных стран.

Вебинар «Автомобильные компоненты Bosch&HC-Cargo – стартеры и генераторы» доступен для пользователей с частотой раз в месяц. Ближайший состоится 16 июля. Присоединяясь к нему, участники могут узнать подробную информацию о компонентах стартеров и генераторов производства Bosch и HC-Cargo, изучить их особенности, а также ознакомиться с важными процессами их обслуживания – от дефектовки до подбора запасных частей и т. д.

Для участия в вебинаре по теме «Автомобильные компоненты Bosch&HC-Cargo – стартеры и генераторы» достаточно выбрать подходящую дату в расписании и зарегистрироваться. Участие в мероприятии бесплатно и доступно всем желающим вне зависимости от того, являются они сотрудниками сети Бош Авто Сервис или же нет.

Помимо бесплатных вебинаров, Учебный центр Bosch организует и проводит для специалистов в области ремонта диагностики автомобилей различные платные курсы – как в очном, так и в онлайн-формате.

Благодаря возможности постоянно обучаться и повышать квалификацию сотрудники автомастерских могут поддерживать высокий профессиональный уровень и быстро и эффективно выполнять диагностику, техническое обслуживание и ремонт современных транспортных средств.

Сегодня в программе Учебного центра Bosch насчитывается более 50 курсов по диагностике и ремонту легковых и коммерческих автомобилей всех автопроизводителей для специалистов с различным уровнем подготовки, уникальная программа по агрегатному ремонту для дизельного впрыска топлива, а также курсы по управлению автосервисом для менеджеров СТО. Учебные программы регулярно обновляются и дополняются, а тренеры ежегодно проходят обучение в Германии.

 
 
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Учебный центр Bosch расширил перечень доступных его пользователям бесплатных вебинаров новым предложением. Теперь слушатели могут в онлайн-режиме изучить...
 
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