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ЕЭК устранила противоречия между техрегламентами на пищевую продукцию и питьевую воду

14.07.2021 18:49 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии с целью исключения противоречий в требованиях, предъявляемых к упакованной питьевой воде, сегодня принял изменения в технический регламент "О безопасности пищевой продукции", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Изменения позволят привести горизонтальный пищевой техрегламент в соответствие с требованиями техрегламента Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду", который вступил в силу 1 января 2019 года. Для этого техрегламента предусмотрен переходный период до 31 декабря 2021 года", - отметили в ЕЭК.

"Изменения в том числе предполагают корректировку терминологии и классификации упакованных питьевых вод: природная минеральная вода, купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода", - пояснили в ЕЭК.

Вступление в силу принятых Советом ЕЭК изменений предусмотрено с 1 января 2022 года, то есть по завершении действия переходного периода техрегламента на упакованную питьевую воду.-0-

 
 
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Вступление в силу принятых Советом ЕЭК изменений предусмотрено с 1 января 2022 года, то есть по завершении действия переходного периода техрегламента на упакованную...
 
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