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Управделами президента предлагает для аренды двухэтажное помещение бывшего «Мон кафе» на Мельникайте в Минске
15.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На сайте Минского городского центра недвижимости
Помещение находится на улице Мельникайте, 4-2 в Минске. Раньше здесь находилось знаменитое «Мон кафе». Помещение расположено в очень перспективном для бизнеса и оживленном месте города - Юбилейная площадь, близ переходных ст. метро Фрунзенская/Юбилейная площадь. Вход в здание отдельный, со стороны кинотеатра «Беларусь».
Объект представляет из себя отдельную пристройку к большому офисному зданию Мельникайте, 2 общей площадью 974 квадратных метров, и включает в себя: 1 этаж - офисные помещения, склады, рампу, огромную стационарную летнюю террасу на 120 пос. мест; 2 этаж - танцпол, 120 пос. мест, внутреннюю лестницу на балкон с небольшим залом для караоке, оборудованную кухню, отапливаемую веранду на 60 -70 пос. мест (эффективно использовалась для банкетов), подсобные помещения для персонала.
Однако сейчас, судя по информации из лота, сдается только два этажа самого кафе без офисных помещений. Заявленная площадь заведения – 584 квадратных метра.
В помещениях имеются естественное освещение, отопление. Но помещения требуют проведения за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат ремонтных работ, выполнения работ по технологическому оборудованию помещений объекта общественного питания.
Арендодатель – государственное учреждение «Санаторий «Юность» Управления делами Президента Республики Беларусь.
Стоимость аренды: 0,55 х
Аукцион состоится 3 августа 2021 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 7 (зал аукционов).
Прием документов и консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 2 июля 2021 г. по 29 июля 2021 г. включительно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам − до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
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Управделами президента предлагает для аренды двухэтажное помещение бывшего «Мон кафе» на Мельникайте в Минске
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