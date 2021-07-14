Управделами президента предлагает для аренды двухэтажное помещение бывшего «Мон кафе» на Мельникайте в Минске

Помещение находится на улице Мельникайте, 4-2 в Минске. Раньше здесь находилось знаменитое «Мон кафе». Помещение расположено в очень перспективном для бизнеса и оживленном месте города - Юбилейная площадь, близ переходных ст. метро Фрунзенская/Юбилейная площадь. Вход в здание отдельный, со стороны кинотеатра «Беларусь».

Объект представляет из себя отдельную пристройку к большому офисному зданию Мельникайте, 2 общей площадью 974 квадратных метров, и включает в себя: 1 этаж - офисные помещения, склады, рампу, огромную стационарную летнюю террасу на 120 пос. мест; 2 этаж - танцпол, 120 пос. мест, внутреннюю лестницу на балкон с небольшим залом для караоке, оборудованную кухню, отапливаемую веранду на 60 -70 пос. мест (эффективно использовалась для банкетов), подсобные помещения для персонала.