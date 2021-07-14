Метр стал дороже на 450 долларов. Вышла декларация на очередной дом в ЖК «4 сезона»

Напомним, что ЖК «4 сезона» на месте частного сектора в районе улицы Леонида Беды возводит застройщик «ТЕНКинвест». Всего здесь запроектировано четыре 16-этажные «свечки» и торговая галерея с супермаркетом Green, магазинами, кафе и паркингом на 300 машиномест.

Дом номер 4 по генплану будет состоять из одного подъезда, 16 этажей и 105 квартир. Новостройка будет панельной, в конструкциях Солигорского ДСК. Начнут строить дом в июле этого года, завершить планируют к сентябрю 2022 года.