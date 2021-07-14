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Метр стал дороже на 450 долларов. Вышла декларация на очередной дом в ЖК «4 сезона»
15.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В районе Сельхозпоселка, в границах улиц Леонида Беды и Восточной в Минске, продолжается строительство
Напомним, что ЖК «4 сезона» на месте частного сектора в районе улицы Леонида Беды возводит застройщик «ТЕНКинвест». Всего здесь запроектировано четыре 16-этажные «свечки» и торговая галерея с супермаркетом Green, магазинами, кафе и паркингом на 300 машиномест.
Дом номер 4 по генплану будет состоять из одного подъезда, 16 этажей и 105 квартир. Новостройка будет панельной, в конструкциях Солигорского ДСК. Начнут строить дом в июле этого года, завершить планируют к сентябрю 2022 года.
В данный момент для заключения договоров желающим предлагаются все 105 квартир, а также 6 встроенных помещений.
Среди квартир – 45 однокомнатных, 45 двухкомнатных и 15 трехкомнатных.
Цена одного квадратного метра в квартирах − 1500 долларов. Подлежащая оплате сумма определяется по согласованному сторонами курсу белорусского рубля к доллару США на дату поступления денежных средств на счета застройщика.
Цена одного квадратного метра нежилых помещений − 2000 долларов.
Площадь «однушек» в доме составляет 47-48 «квадратов», «двушек» − 62-63 «квадрата», «трешек» − 79 «квадратов».
Таким образом, однокомнатная квартира в доме обойдется покупателю в 70,5 тысячи долларов.
Отметим, что на старте строительства второго дома комплекса в прошлом году стоимость квадратного метра
Отмечается, что оплата цены объекта долевого строительства производится дольщиком единовременно либо в установленный договором период по графику платежей. По соглашению сторон дольщику может быть предоставлена скидка от общей стоимости объекта долевого строительства.
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В районе Сельхозпоселка, в границах улиц Леонида Беды и Восточной в Минске, продолжается строительство ЖК «4 сезона». Мы уже рассказывали, как выглядит первый,...
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