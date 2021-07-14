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Метр стал дороже на 450 долларов. Вышла декларация на очередной дом в ЖК «4 сезона»

15.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В районе Сельхозпоселка, в границах улиц Леонида Беды и Восточной в Минске, продолжается строительство ЖК «4 сезона». Мы уже рассказывали, как выглядит первый, уже сданный, дом проекта. Сегодня в газете «Минский курьер» была опубликована проектная декларация на еще одну высотку комплекса − дом №4 по генплану.

Метр стал дороже на 450 долларов. Вышла декларация на очередной дом в ЖК «4 сезона»

Напомним, что ЖК «4 сезона» на месте частного сектора в районе улицы Леонида Беды возводит застройщик «ТЕНКинвест». Всего здесь запроектировано четыре 16-этажные «свечки» и торговая галерея с супермаркетом Green, магазинами, кафе и паркингом на 300 машиномест.

Дом номер 4 по генплану будет состоять из одного подъезда, 16 этажей и 105 квартир. Новостройка будет панельной, в конструкциях Солигорского ДСК. Начнут строить дом в июле этого года, завершить планируют к сентябрю 2022 года.

Метр стал дороже на 450 долларов. Вышла декларация на очередной дом в ЖК «4 сезона»
Метр стал дороже на 450 долларов. Вышла декларация на очередной дом в ЖК «4 сезона»

В данный момент для заключения договоров желающим предлагаются все 105 квартир, а также 6 встроенных помещений.

Среди квартир – 45 однокомнатных, 45 двухкомнатных и 15 трехкомнатных.

Цена одного квадратного метра в квартирах − 1500 долларов. Подлежащая оплате сумма определяется по согласованному сторонами курсу белорусского рубля к доллару США на дату поступления денежных средств на счета застройщика.

Цена одного квадратного метра нежилых помещений − 2000 долларов.

Площадь «однушек» в доме составляет 47-48 «квадратов», «двушек» − 62-63 «квадрата», «трешек» − 79 «квадратов».

Таким образом, однокомнатная квартира в доме обойдется покупателю в 70,5 тысячи долларов.

Метр стал дороже на 450 долларов. Вышла декларация на очередной дом в ЖК «4 сезона»
Метр стал дороже на 450 долларов. Вышла декларация на очередной дом в ЖК «4 сезона»

Отметим, что на старте строительства второго дома комплекса в прошлом году стоимость квадратного метра была ниже на 450 долларов.

Отмечается, что оплата цены объекта долевого строительства производится дольщиком единовременно либо в установленный договором период по графику платежей. По соглашению сторон дольщику может быть предоставлена скидка от общей стоимости объекта долевого строительства.

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Теги: Минск
 
 
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В районе Сельхозпоселка, в границах улиц Леонида Беды и Восточной в Минске, продолжается строительство ЖК «4 сезона». Мы уже рассказывали, как выглядит первый,...
 
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