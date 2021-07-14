Академия онлайн-бизнеса и удаленных профессий предлагает обучение и работу

Мир стал свидетелем исторического сдвига на рынке труда 2020 года из-за пандемии Covid-19. Если некоторые компании раньше предлагали возможность работать из дома в качестве привилегии, теперь это стало нормой для большинства бизнесов.

По прогнозам, к 2025 году около 70% сотрудников будут работать удаленно не менее 5 дней в месяц. Хотя 2020 год можно считать годом удаленной работы, это только начало, поскольку мы видим, что тенденция сохранится в 2021 году.

С ростом спроса на формат работы из дома выросла потребность людей на специальности, в которых можно зарабатывать на удаленке.

Мы задали вопросы о самых востребованных профессиях в сфере маркетинга основателям Академии онлайн-бизнеса и удаленных профессий E11even Marketing Дмитрием Провоторовым и Валерием Магуйло.

Дмитрий, Валерий приветствую! Расскажите, кто вы и чем занимаетесь и как связаны с заработком на удаленке?

Дмитрий: Наша с Валерием компания называется E11even Marketing, и мы обучаем с нуля освоению новой профессии в сфере маркетинга тех, кто мечтает работать удаленно и зарабатывать. Это если кратко:)

Валерий: В нашем арсенале обучающих программ онлайн-курсы по комплексному digital-маркетингу, SMM, таргетированной рекламе и веб-дизайну. Все эти профессии позволяют зарабатывать деньги, не выходя из дома. Все что нужно - это хороший компьютер, стабильный интернет и огромное желание учиться.

Здорово! Среди людей бытует мнение, что заработать удаленно невозможно. А все эти красочные картинки кайфующих людей с ноутбуком на пляже - это развод? Так ли это?

Дмитрий (улыбается): Я не буду никого убеждать, а лишь попрошу сделать маленькое действие. Прямо сейчас можете связаться с поддержкой Google AdWords и позвонив им, вы услышите автоматический ответ оператора, что все их сотрудники переведены на удаленку в связи с ситуацией COVID-19. Я думаю, компания Google имеет достаточный кредит доверия. Если такая компания переводит людей на удаленку и платит им ЗП, то наверно это можно смело назвать заработком на удаленке.

Валерий: Добавлю к словам Димы, что Google - это не единственная компания. В таком формате работают: Яндекс, Mail.ru, SkyEng, Tinkoff, мы :) Да, вся наша команда (более 20 человек) - все мы работаем удаленно и видимся 1 раз в квартал в офлайне на командных съездах. Я сам работаю уже 5 лет из дома. Кстати, парадокс, но когда пришел весь этот кризис с COVID-19, мы уже проработав 5 лет в онлайне, перешли наоборот в оффлайн-формат и начали работать в офисе, потому что дома уже надоело сидеть. Для нас это было уже нормой - работать из дома.

Вот вы сказали про 4 направления, в которых обучаете зарабатывать: digital-маркетинг, SMM, таргетированная реклама, веб-дизайн. Где больше можно заработать?

Валерий: В любой из 4 профессий можно заработать. Вопрос не в том, какая профессия. Вопрос в том, какое качество услуг оказывает специалист. Если SMM-щик за 200$, вложенных в рекламу, приводит клиентов на 1000$, то понятно, что ему заплатят за этот проект и продолжат с ним работать дальше, потому что он сделал результат. Например, 200$ за ведение одного проекта. Ведешь 5 проектов - твоя тысяча долларов в кармане. А если специалист сливает бюджет, срывает сроки и не делает результат, то он ничего и не заработает, либо разово срубит денег и потом будет сидеть без клиентов.

Дмитрий: У каждой профессии есть свои плюсы и минусы. Возьмем, например, профессию веб-дизайнера. Рисуя современный дизайн сайтов и верстая его на Тильде, можно брать за проект от 700$. Звучит неплохо, но это разовый доход. Сделав проект, клиент может дальше долго ничего не заказывать, если это не поддержка сайта. Таргетолог, SMM-щик или digital-маркетолог обычно работают на постоянке с проектом, потому что клиенты нужны всегда. Поэтому с проекта можно получать 200-300$ ежемесячно.

А как определить, какую профессию выбрать? Есть ли какая-то методика?

Дмитрий: Выбор профессии - это сложный вопрос, на который нельзя дать однозначный ответ. У каждого человека свой психотип, свой индивидуальный склад ума. Кто-то любит работать с цифрами, а кто-то их терпеть не может. Кто-то технарь, а кто-то творческая натура. Обычно мы рекомендуем технарям и любителям цифр идти в digital-маркетинг или таргетинг, а творческим людям и креативщикам в SMM и веб-дизайн. Это не значит, что 100% им зайдет это направление, но по наблюдениям это так.

Валерий: Вообще выбор всегда лежит на самом человеке. Если перед вами стоит 2 коктейля, как понять, какой понравится мне? Ответ прост: попробовать оба. Так и мы рекомендуем нашим клиентам - попробуйте одно направление. Если не понравится, мы переведем вас на другое. А вообще я рекомендую прислушиваться новичкам к своему сердцу, что оно подсказывает. Если душа и сердце говорит - SMM - это то, что мне нужно, тогда зачем все эти думания и вопросы?

Спасибо, ребята, что поделились с нашей редакцией такой информацией. Надеюсь, у вас получится развить рынок удаленных профессий в Беларуси. Успехов вам!

Дмитрий: И вам успехов!

Валерий: Спасибо! Рады были поделиться с вашим порталом информацией. Приходите учиться к нам! Удачи!