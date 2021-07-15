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«Оплачивал общественный транспорт - и переехал в новую квартиру». Оценили 31-метровую студию победителя игры «Мечта в Оплати 3»
15.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Чудеса иногда случаются, надо только в них верить. Житель Могилева Александр Симанович, выигравший квартиру в игре «Мечта в Оплати 3», не просто верил в удачу, он целенаправленно шел к победе. Наверное, поэтому парень совсем не удивился, когда в прямом эфире на радио ему сообщили о выигрыше. «Я понял, спасибо», − спокойно ответил могилевчанин ошарашенному ведущему. На этой неделе Александр приехал в Минск, чтобы получить ключи и, наконец, увидеть свою квартиру на 25-м этаже дома в комплексе «Минск Мир». Мы пообщались с победителем, спросили о том, как ему удалось оставаться невозмутимым, и узнали о его планах насчет недвижимости.
В холле дома «Гонконг» по улице Савицкого неспокойно с самого утра – шарики, телекамеры, спонсоры – именно так встречают победителя игры от платежной системы
Окруженный большим количеством журналистов, Александр рассказывает о том, как давно он пользуется электронным кошельком Оплатитм и каким образом узнал о выигрыше:
− Это была пятница, в тот день после работы я с другом поехал в торговый центр. Неожиданно начался сильный дождь, и мы вышли на улицу посмотреть на грозу. Именно в этот момент раздался телефонный звонок. Мне не так уж часто звонят из столицы, так что, когда я увидел на экране код города Минска, я сразу все понял. Признаться, у меня был взрыв мозга, но видимо от количества эмоций я был в шоке, поэтому и отвечал так спокойно.
После того, как узнал о выигрыше, я сразу же поехал к родителям. Рассказал им, что сейчас проходит игра, и что главный приз – квартиру в Минске − выиграл человек из Могилева. Я не говорил им, что этот человек я сам, а просто показал им запись розыгрыша на
Всего в четвертом этапе рекламной игры участвовало более 200 тысяч кодов. Получить такой код можно было, выполнив все условия акции.
− Вообще я пользуюсь приложением с осени прошлого года. Первоначально скачал его для того, чтобы оплачивать поездки в общественном транспорте. Это удобно, чтобы не искать талончик, мелочь не доставать. Потом узнал об игре и решил поучаствовать. Закинул денег (виртуальный кошелек на смартфоне можно пополнить с карточек любых банков без комиссии), старался выполнять все правила и использовать сервис везде, где только можно. Заходя в любое заведение, я сперва спрашивал, есть ли у них Оплатитм, и потом расплачивался – в транспорте, магазинах, аптеках, на заправке. В среднем, в месяц с помощью сервиса я совершаю порядка 100 платежей. Так как игровой код начисляется за каждые 50 рублей, с марта у меня насобиралось порядка 60 кодов. Честно говоря, я надеялся что-нибудь выиграть: айфон или другой приз. Молился даже по вечерам (смеется, - прим. авт.), чтобы квартира!
Во время торжественной части – вручения ключей от платежной ЭкоСистемы «Белинвестбанка», разработанной компанией LWO− оказалось, что квартира не единственный подарок. Помимо собственно объекта недвижимости от платежного сервиса, Александр получил сертификат на сумму 300 рублей от ЗАО «Сделай сам» и сертификат на 500 рублей на покупку входной двери от компании «Дверной сезон».
Парень рассказывает, что он родился, вырос и живет в Могилеве. Александр пока не женат и живет один. В настоящее время занимается сборкой мебели.
− В последний раз я приезжал в Минск зимой, гулял по улицам, и у меня появилось чувство, что я должен быть здесь, в этом городе. Выигрыш квартиры – это определенно знак для переезда. Думаю, что я воспользуюсь этой возможностью.
Кстати, данная квартира – это только первая из трех квартир в комплексе «Минск Мир», которые будут разыграны в ближайшие месяцы. Среди других ценных призов, которые можно выиграть, пользуясь сервисом Оплатитм − электросамокаты Xiaomi, док-станции Алиса и акустические системы JBL 1000Вт. Все подробности можно узнать на сайте сервиса
Александр рассказывает, что после выигрыша все его знакомые, даже ранее настроенные скептически, скачали себе это приложение и активно им пользуются. К примеру, оплачивают проезд в городском транспорте и в маршрутках; платят за топливо на заправках «Белоруснефть», «А-100», «Юнайтед Компани», отсканировав QR-код на колонке; покупают билеты на аттракционы в парке, минуя очереди; экономят в гипермаркетах и супермаркетах «Корона», «Соседи», «Виталюр», «АЛМИ», «SPAR» и «ZAKRAMA»; легко и быстро оплачивают коммунальные услуги, мобильную связь (кстати, мобильный оператор «Life» возвращает кэшбек 2,5%) и интернет; покупают сертификаты, абонементы или билеты на развлекательные мероприятия, а также − пользуются услугой «мобильного официанта» (это когда заказать блюдо можно непосредственно в приложении, экономя время и минуя общение с персоналом – мечта интроверта!).
К слову, 13 июня в приложении стартовала новая акция «Приведи 100 друзей – получи 500 рублей! Будь в выигрыше с
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«Оплачивал общественный транспорт - и переехал в новую квартиру». Оценили 31-метровую студию победителя игры «Мечта в Оплати 3»
Чудеса иногда случаются, надо только в них верить. Житель Могилева Александр Симанович, выигравший квартиру в игре «Мечта в Оплати 3», не просто верил в удачу, он...
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