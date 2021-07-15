«Оплачивал общественный транспорт - и переехал в новую квартиру». Оценили 31-метровую студию победителя игры «Мечта в Оплати 3»

Окруженный большим количеством журналистов, Александр рассказывает о том, как давно он пользуется электронным кошельком Оплатитм и каким образом узнал о выигрыше:

− Это была пятница, в тот день после работы я с другом поехал в торговый центр. Неожиданно начался сильный дождь, и мы вышли на улицу посмотреть на грозу. Именно в этот момент раздался телефонный звонок. Мне не так уж часто звонят из столицы, так что, когда я увидел на экране код города Минска, я сразу все понял. Признаться, у меня был взрыв мозга, но видимо от количества эмоций я был в шоке, поэтому и отвечал так спокойно.