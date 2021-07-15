|
«Повсюду жир и линолеум другого цвета». Посмотрите, в каком состоянии остаются общежития после выселения студентов и как это убирают
15.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Нам лень убираться, поэтому сбрасываемся блоком и заказываем клининг»
Вообще, убирать в своих комнатах студенты должны сами: есть график еженедельных дежурств. При выселении же все люди, живущие в блоке, должны навести там идеальный порядок, чтобы оставить его таким, как при заселении. Однако не всем по душе заниматься уборкой, поэтому Диана, некогда сама пожившая в общаге, решила создать клининговую службу для решения таких вопросов. Сейчас клининг обслуживает все 9 общежитий БГУ. Сегодня большая часть клинеров трудится в «четверке» из Студенческой деревни на Чюрлениса.
- Мы предлагаем разные виды уборки. Сейчас ключевая – для полного выселения, когда нужно выдраить все помещения, а также имеющуюся в них мебель и бытовую технику. Это стоит 150 рублей. Есть еще для индивидуального выселения - за 50 рублей. В таком случае убирается одно койко-место и какой-нибудь общий объект, например, кухня или душ. Также можно заказать поддерживающую уборку за 40 рублей. Это когда в блоке наводится минимальный порядок: моются полы, протирается пыль, выносится мусор. Это востребовано всегда в течение года, особенно у иностранных студентов.
Идем в блок, где как раз идет поддерживающая уборка. Заказали услугу китайские студенты. Клинер Артем, который наводит тут порядок, рассказывает, что ему необходимо сделать:
- Сначала навожу минимальный порядок в комнатах: протираю пыль, мою подоконники, полы. Дальше перехожу на кухню. В блоках с китайцами это самое сложное, так как после готовки они ничего не убирают: на плите и стенах остается огромный слой жира. Также на кухне мою подоконник, пол, раковину, выношу мусор. Потом – санузел. Здесь необходимо протереть зеркало, раковину помыть, а также душевую кабину и унитаз. На этот блок потратил около часа, так как он в относительно нормальном состоянии. А вот вчера в одном месте пришлось повозиться часа два, так как пол на кухне был весь в жире.
Один из жильцов блока, китаец по имени Ю, рассказывает, что клининг они заказывают уже второй раз:
- Нам лень убираться, поэтому сбрасываемся блоком и обращаемся в службу. Качеством довольны. Все сделано на пять с плюсом. При выселении, думаю, тоже закажем.
«Плита грязная, а стены заляпаны жиром»
Активно пользуются услугами клининговой службы и белорусские студенты. Например, третьекурсник журфака БГУ Максим Жук говорит, что заказывает уборку для полного выселения второй год подряд:
- Клининг заметно облегчает жизнь. После первого курса, когда жил в другой общаге, уборкой занимались сами. И это полная жесть. Мы драили блок дня три, плюс нужно было купить кучу моющих. А тут просто платишь за услугу, составляешь договор, отдаешь его воспитателю и спокойно съезжаешь. Тем более, мы раскидываем сумму на всех, и получается по 30 рублей с человека. Не сильно дороже, чем если делать все самому. Зато по поводу уборки можно не заморачиваться, хотя выселяемся только на следующей неделе. Результатов клининга мы не видим, так как убираться приходят уже после того, как съедет последний человек. Однако в этом году заселился в тот же блок, в котором жил на втором курсе, и когда приехал – удивился: все было идеально чисто.
Что остается после отъезда студентов, можно увидеть на примере блока, где убираются клинеры Ольга и Яна. Здесь жили белорусские девочки, поэтому ситуация не самая запущенная. Из косяков только оставленные в холодильнике просроченные йогурты и банка с недоеденным вареньем.
- С кухней придется повозиться: плита грязная, липкая, стены заляпаны жиром. Холодильник тут вообще, похоже, не размораживался весь год. Но в остальном еще более-менее нормально. Думаю, за день здесь реально со всем справиться, - говорит Ольга.
Вообще, у клинеров есть чек-лист и общая инструкция, как и что нужно делать. Первым делом необходимо собрать весь мусор. Дальше рекомендуется приступить к уборке комнат. Тут отодвигается мебель, поднимаются матрасы с кроватей и все обеспыливается, а затем моется, вплоть до розеток. Дальше техника, а это пылесосы и пароочистители, переходят на кухню, чтобы избежать перекрестных загрязнений.
- В клининге есть круг Зингера: химия, время, механическое воздействие. Если сложное загрязнение, то оно заливается химией, дается определенный период на работу средства, а потом уже клинер продолжает убирать. Если этого не хватает, то повторяем. Так было в одном блоке. Когда мы пришли, линолеум был коричневым. Думали, он такого цвета и есть, но стали убирать и поняли, что он светлый! – рассказывает Диана.
«В комнате повсюду пыль»
Подобное тому, о чем рассказывает Диана, можно встретить в блоках, где жили китайские студенты. Оказываемся в одном из таких. Буквально час назад сюда зашли клинеры Виктория и Ульяна. Девушки делятся впечатлениями.
Чтобы блок приняли к сдаче, здесь должна быть наведена идеальная чистота.
- Обычно сначала работу проверяю я. Потом приходит воспитатель либо кто-то другой из администрации. Они смотрят, все ли в порядке, если есть какие-то нюансы, говорят о них, мы их устраняем и уже отдаем ключи, - рассказывает Диана.
Вот как выглядит блок после клининга.
- Администрация ежемесячно проверяет, как студенты поддерживают чистоту. Если блок проблемный, то воспитатель приходит раз в неделю. Обычно это происходит, когда один пропустил дежурство, а второй потом из принципа не хочет убирать в два раза больше. В итоге 6 взрослых людей, которые живут в блоке, не могут найти между собой общий язык и получается бардак.
- Их родители просто не научили этого делать. Помыть полы и протереть полочки еще могут, а остальное – никак. В итоге вся грязь, налет и жир накапливаются, и к выселению получается серьезный пласт работы, который необходимо выполнить. Но у белорусских студентов блоки еще в более-менее нормальном состоянии, а вот у большей части иностранцев есть проблемы. Те же китайцы вообще не знают, как шваброй пользоваться. Чтобы они хоть как-то прибрались, нужно каждый день к ним приходить. А некоторых и вовсе приходится лично контролировать, чтобы хотя бы пыль протерли. Поэтому появление клининга – большое облегчение как для самих студентов, так и для нас.
«Следить за всеми 24/7 мы не можем»
К слову, поддержка блока в хорошем состоянии – обязанность студента, которая регламентируется договором найма жилого помещения. Начальник Студенческого городка БГУ Алла Мелех говорит, что в документе есть глава «Права и обязанности нанимателя», где сказано, что при выезде из общежития проживающий должен сдать помещение, а также имущество общего и личного пользования в том состоянии, в котором оно было при въезде:
- При заселении человек знакомиться с правилами, соглашается и, естественно, должен соблюдать их на протяжении года. За этим следит жилищно-бытовая комиссия из представителей студенческого самоуправления, администрация общежития, а также руководство университета: периодически в общежития заходит проректор, который смотрит, в каких условиях живут студенты. Но следить за всеми 24/7 мы не можем. На одного воспитателя приходится примерно 250 проживающих, о которых он должен все знать. При этом все взрослые люди.
Если контроля недостаточно, то у администрации есть различные меры воздействия.
- Сначала воспитатели предупреждают, а где-то даже и учат убираться. Доходит до такого, что показывают, как правильно тряпку держать в руках и ее выкручивать. К большому сожалению, эти умения сегодня есть не у всех. Если до человека не дошло, ему уже делают замечание. А на третий раз – составляется акт за антисанитарию, который выносится на комиссию по профилактике. Она, рассмотрев нарушение, ходатайствует перед руководством университета о применении меры дисциплинарного взыскания – замечания, выговора, выговора с расторжением договора найма – то есть выселения. И это для студента большая проблема, так как дисциплинарное взыскание действует год, и на протяжении этого времени место в общежитии студенту не предоставляется, - разъясняет нюансы Алла Мелех.
При этом понятие о чистоте у студентов и администрации не всегда совпадает.
- У многих такие рассуждения. Плита греет? Греет. Готовить на ней можно? Можно. А то, что она другого цвета, так ничего страшного. Или вот был случай. Заведующая пришла к китайской студентке и попросила навести порядок. Говорит: «Тут протри, там почисти». Та ее спрашивает: «Чтобы бело-бело?». Заведующая отвечает: «Чтобы было чисто». В итоге китаянка просто покрасила в белый цвет стены, шкаф, радиатор. Только пол не тронула. Вот в таких случаях клининг – спасение как для студентов, так и для администрации, потому что у нас одинаковые представления о чистоте.
Читайте также:
«Была идея и бюджет в 1000 долларов». История Сергея и Влада, которые открыли в Минске секретную кинокомнату за месяц
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Повсюду жир и линолеум другого цвета». Посмотрите, в каком состоянии остаются общежития после выселения студентов и как это убирают
Традиционно конец июня-начало июля – период выселений студентов из общежитий. Перед выездом им необходимо навести в своем блоке идеальный порядок. Чтобы помочь...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)