«Повсюду жир и линолеум другого цвета». Посмотрите, в каком состоянии остаются общежития после выселения студентов и как это убирают

Идем в блок, где как раз идет поддерживающая уборка. Заказали услугу китайские студенты. Клинер Артем, который наводит тут порядок, рассказывает, что ему необходимо сделать:

- Сначала навожу минимальный порядок в комнатах: протираю пыль, мою подоконники, полы. Дальше перехожу на кухню. В блоках с китайцами это самое сложное, так как после готовки они ничего не убирают: на плите и стенах остается огромный слой жира. Также на кухне мою подоконник, пол, раковину, выношу мусор. Потом – санузел. Здесь необходимо протереть зеркало, раковину помыть, а также душевую кабину и унитаз. На этот блок потратил около часа, так как он в относительно нормальном состоянии. А вот вчера в одном месте пришлось повозиться часа два, так как пол на кухне был весь в жире.