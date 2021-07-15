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Китай нанес новый удар по биткоину

15.07.2021 10:38 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Китайская провинция Аньхой решила закрыть все майнинговые фермы на своей территории из-за нехватки электричества. На реализацию плана отведено 3 года. Это стало новым ударом Китая по биткоину и криптомайнерам, считает Bloomberg. Опасения китайских властей связаны с высоким уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу из-за высокого потребления электроэнергии при майнинге.

 
Эксперты подсчитали, что при производстве криптовалюты во всем мире выбрасывается почти 37 мегатонн углекислого газа в год, что соответствует уровню отходов в Новой Зеландии. 


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Теги: Курсы валют
 
 
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Китайская провинция Аньхой решила закрыть все майнинговые фермы на своей территории из-за нехватки электричества. На реализацию плана отведено 3 года. Это стало...
 
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