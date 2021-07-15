Высокие цены на нефть помогут спасти природу и станут катастрофой для бедных

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Международное энергетическое агентство оценило возможные последствия повышения цен на нефть. Дорогое топливо поможет спасти климат от вредных выбросов, но помешает бедным странам восстанавливать экономику после пандемии. Дело в том, что во многих государствах Азии и Африки нет ни финансовых, ни технических возможностей для перехода на возобновляемую энергетику. Поэтому рост цен на ископаемое топливо лишит их единственного доступного источника энергии.



Отметим, водители из Америки уже столкнулись с рекордными ценами на бензин. Это может побудить многих пересесть на электромобили.



