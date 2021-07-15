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В Минске предлагают бесплатные помещения для бизнеса

15.07.2021 10:38 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT


В Минске предлагают бесплатные помещения для бизнеса.

На выбор 80 объектов
Главное условие - оформление договора-обязательства по созданию рабочих мест. Эти изолированные помещения находятся в подвалах, на первых и цокольных этажах жилых домов. Места можно использовать с любыми целями, но с учетом требований санитарных и противопожарных норм, возможных в жилом доме. 



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Теги: Минск
 
 
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В Минске предлагают бесплатные помещения для бизнеса. На выбор 80 объектов Главное условие - оформление договора-обязательства по созданию рабочих мест. Эти...
 
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