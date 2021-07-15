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"Нафтан" стал крупнейшим поставщиком бензола в Россию
15.07.2021 10:38 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
"Нафтан" стал крупнейшим поставщиком бензола в Россию. После того как с российского рынка временно ушел крупнейший казахстанский НПЗ, свободное место занял белорусский производитель. Дело в том, что с февраля казахстанский завод не мог выпускать бензол из-за того, что там начался плановый ремонт. Сокращение поставок было компенсировано ростом отгрузок из Беларуси и Украины. В результате Новополоцкий завод стал крупнейшим поставщиком бензола в Россию.
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"Нафтан" стал крупнейшим поставщиком бензола в Россию. После того как с российского рынка временно ушел крупнейший казахстанский НПЗ, свободное место занял...
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