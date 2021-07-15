Источник материала: БT

"Нафтан" стал крупнейшим поставщиком бензола в Россию. После того как с российского рынка временно ушел крупнейший казахстанский НПЗ, свободное место занял белорусский производитель. Дело в том, что с февраля казахстанский завод не мог выпускать бензол из-за того, что там начался плановый ремонт. Сокращение поставок было компенсировано ростом отгрузок из Беларуси и Украины. В результате Новополоцкий завод стал крупнейшим поставщиком бензола в Россию.



"Нафтан" только за первые полгода отгрузил на этот рынок больше 9 тыс. тонн.