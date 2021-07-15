ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Старт уборочной дан в Могилевской области

15.07.2021 10:38 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Горячая пора на полях страны. В жару хлеб созревает быстрее. Гомельская область уже начала массовую уборку зерновых колосовых. Старт  кампании дан и в Могилевском регионе  народным обрядом "Зажинки" в поле сельхозпредприятия "Горецкая райагропромтехника". Всего зерновой клин хозяйства составит свыше 4 тыс. га. В районе рассчитывают на хороший урожай. 

Михаил Гулый,  председатель Горецкого райисполкома:


Уборка начинается немного пораньше - хлеба созревают более активно. Нам необходимо убрать свыше 20 тысяч га зерновых культур. Валовой сбор составит более 100 тысяч тонн. Мы надеемся на хорошую погоду и богатый урожай.


Сейчас аграрии Кировского района заняты на уборке ячменя. За сохранностью урожая следят и сотрудники МЧС.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горячая пора на полях страны. В жару хлеб созревает быстрее. Гомельская область уже начала массовую уборку зерновых колосовых. Старт  кампании дан и в Могилевском...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by