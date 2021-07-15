Старт уборочной дан в Могилевской области

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Горячая пора на полях страны. В жару хлеб созревает быстрее. Гомельская область уже начала массовую уборку зерновых колосовых. Старт кампании дан и в Могилевском регионе народным обрядом "Зажинки" в поле сельхозпредприятия "Горецкая райагропромтехника". Всего зерновой клин хозяйства составит свыше 4 тыс. га. В районе рассчитывают на хороший урожай.

Михаил Гулый, председатель Горецкого райисполкома:







Уборка начинается немного пораньше - хлеба созревают более активно. Нам необходимо убрать свыше 20 тысяч га зерновых культур. Валовой сбор составит более 100 тысяч тонн. Мы надеемся на хорошую погоду и богатый урожай.





Сейчас аграрии Кировского района заняты на уборке ячменя. За сохранностью урожая следят и сотрудники МЧС.



