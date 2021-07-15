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Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
15.07.2021 10:38 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Сейчас к ситуации на валютном рынке. Белорусский рубль на торгах в среду укрепился к трем основным валютам. Итак, доллар стоит 2 рубля 56 копеек, евро - 3 рубля 2 копейки. И 3 рубля 46 копеек стоят 100 российских.
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Сейчас к ситуации на валютном рынке. Белорусский рубль на торгах в среду укрепился к трем основным валютам. Итак, доллар стоит 2 рубля 56 копеек, евро - 3 рубля 2...
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