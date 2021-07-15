Головченко: возрождение предприятий имеет большое значение для регионов

Источник материала: БелТА

15 июля, Ивенец /Корр. БЕЛТА/. Возрождение предприятий имеет большое значение для регионов. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Премьер-министр сегодня посетил Ивенецкий филиал ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч". Там запущена линия по производству молочных, желейных, суфлейных и помадных конфет. Главе правительства доложили о ходе модернизации и перспективах развития предприятия.

Новое направление предполагает увеличение объемов производства на кондитерской фабрике и создание новых рабочих мест в регионе. Это важный проект по изготовлению импортозамещающей продукции, которую в дальнейшем планируется отправлять и на экспорт.

"Это один из достаточно успешных примеров, когда предприятие фактически из стадии ликвидации после банкротства получает новую жизнь, возрождается, когда вроде бы ненужный, бросовый актив в умелых руках и при удачном стечении обстоятельств превращается в прибыльный. У прежних собственников в силу разных причин бизнес не получился, предприятие не могло обслуживать долги и ушло в процедуру санации и последующей ликвидации. Очень важно, что предприятие подхватил более сильный конкурент - "Слодыч" - в соответствии со своей стратегией развития. В сжатый промежуток времени удалось не только возродить производство, но и добиться достаточно впечатляющих показателей. Спрос превышает производственные возможности", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр отметил, что многое еще предстоит сделать. "Предприятие долгое время оставалось без крупных инвестиций, надо наводить везде порядок, заниматься обустройством. Но самое главное, что оно получило новую жизнь. Для городского поселка Ивенец и его жителей это имеет большое значение, - подчеркнул он. - Кроме того, у "Слодыча" есть намерение провести аналогичную работу с молодечненским кондитерским предприятием. Мы еще обсудим, как использовать этот опыт для других предприятий страны, которые в силу разных причин оказались не в лучшем состоянии. Нужно ими заняться и вдохнуть новую жизнь".

Также Роман Головченко провел рабочее совещание с руководством Минского облисполкома и Воложинского райисполкома. "Сегодня руководители доложили свое видение развития района в текущей пятилетке. Развитие регионов - ключевой аспект динамичного социально-экономического развития страны. Мы многое сделали для республиканских предприятий, Минска, областных центров, сейчас на повестке дня регионы", - отметил он. Обсуждались перспективы развития отраслей в регионе, а также инвестиции.-0-